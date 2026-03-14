Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 14.03.2026 (обновлено: 16:42 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/volodin-2080631297.html
Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков
Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков - РИА Новости, 14.03.2026
Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T09:25:00+03:00
2026-03-14T16:42:00+03:00
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg
https://ria.ru/20260301/rossija-2077555020.html
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076633455.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf29f3130837c4370955fcce1530869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков

Володин призвал отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете одежды медиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
"Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения", — написал он в своем канале на платформе MAX.
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В России начал действовать закон о наставничестве для выпускников-медиков
1 марта, 00:25
Спикер нижней палаты парламента отметил, что на эту тему обратили внимание на прошлом заседании совета Государственной думы. Он также рассказал об обращениях медиков о рекомендациях к медицинской форме, разосланных еще в 2024 году.
По словам Володина, образ врача и медсестры в белых халатах формировался столетиями. Он задался вопросом, зачем понадобилось разрушать его и делить медработников по цветам в зависимости от занимаемой должности.
Политик призвал впредь обсуждать такие решения с профессиональными сообществами.
Как отмечается на сайте Госдумы, пользователи Max поддержали предложение Володина о необходимости отзыва рекомендаций Минздрава. В публикации уточняется, что подавляющее число участников диалога высказываются за белые халаты.
Медицинские сотрудники в операционной - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о росте числа врачей
25 февраля, 13:45
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала