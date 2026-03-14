https://ria.ru/20260314/volodin-2080631297.html
Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T16:42:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg
https://ria.ru/20260301/rossija-2077555020.html
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076633455.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcf29f3130837c4370955fcce1530869.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Володин призвал отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете одежды медиков
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
"Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения", — написал он в своем канале на платформе MAX
Спикер нижней палаты парламента отметил, что на эту тему обратили внимание на прошлом заседании совета Государственной думы. Он также рассказал об обращениях медиков о рекомендациях к медицинской форме, разосланных еще в 2024 году.
По словам Володина, образ врача и медсестры в белых халатах формировался столетиями. Он задался вопросом, зачем понадобилось разрушать его и делить медработников по цветам в зависимости от занимаемой должности.
Политик призвал впредь обсуждать такие решения с профессиональными сообществами.
Как отмечается на сайте Госдумы, пользователи Max поддержали предложение Володина о необходимости отзыва рекомендаций Минздрава. В публикации уточняется, что подавляющее число участников диалога высказываются за белые халаты.