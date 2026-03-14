Володин прокомментировал рекомендации о цвете одежды для медиков

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.

"Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения", — написал он в своем канале на платформе MAX

Спикер нижней палаты парламента отметил, что на эту тему обратили внимание на прошлом заседании совета Государственной думы. Он также рассказал об обращениях медиков о рекомендациях к медицинской форме, разосланных еще в 2024 году.

По словам Володина, образ врача и медсестры в белых халатах формировался столетиями. Он задался вопросом, зачем понадобилось разрушать его и делить медработников по цветам в зависимости от занимаемой должности.

Политик призвал впредь обсуждать такие решения с профессиональными сообществами.