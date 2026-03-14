Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Горького" обыграли "Газпром-Югру" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:01 14.03.2026 (обновлено: 22:02 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/volejbol-2080719801.html
Волейболисты "Горького" обыграли "Газпром-Югру"
Волейболисты "Горького" обыграли "Газпром-Югру" - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Волейболисты "Горького" обыграли "Газпром-Югру"
Нижегородский "Горький" обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в заключительном матче предварительного этапа чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T22:01:00+03:00
2026-03-14T22:02:00+03:00
волейбол
спорт
россия
нижний новгород
белгород
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
газпром-югра (сургут)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66455/29/664552994_0:181:2914:1820_1920x0_80_0_0_faecbd30b6bc7b5f26fd692727a9bdf3.jpg
https://ria.ru/20260311/belogore-2080066588.html
россия
нижний новгород
белгород
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/66455/29/664552994_124:0:2791:2000_1920x0_80_0_0_329a6e6f169b8411a141c3fbebb4fbdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, нижний новгород, белгород, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), газпром-югра (сургут)
Волейбол, Спорт, Россия, Нижний Новгород, Белгород, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Газпром-Югра (Сургут)
Волейболисты "Горького" обыграли "Газпром-Югру"

"Горький" победил "Газпром-Югру" в последней игре предварительного этапа ЧР

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Волейбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нижегородский "Горький" обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в заключительном матче предварительного этапа чемпионата России по волейболу.
Встреча 30-го тура прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 3-1 (26:24, 23:25, 25:13, 25:23).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
14 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Горький
3 : 1
Газпром-Югра
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Горький" (10 побед, 20 поражений) и "Газпром-Югра" (12 побед, 18 поражений) заняли 11-е и 10-е места соответственно и вышли в квалификационный раунд плей-офф. С четвертьфинала участие начнут команды, занявшие места с первого по четвертое: казанский "Зенит", петербургский "Зенит", московское "Динамо" и новосибирский "Локомотив".
Квалификационный раунд плей-офф начнется 18 марта на площадках команд, занявших 9-12-е места на предварительном этапе. Серии на этой стадии проводятся из двух матчей - при необходимости с "золотым" сетом.

Пары квалификационного раунда выглядят следующим образом:

Волейбол - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
"Белогорье" прервало серию побед московского "Динамо" в чемпионате России
11 марта, 21:25
 
ВолейболСпортРоссияНижний НовгородБелгородСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Газпром-Югра (Сургут)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала