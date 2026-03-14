Волейболисты "Горького" обыграли "Газпром-Югру"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нижегородский "Горький" обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в заключительном матче предварительного этапа чемпионата России по волейболу.
Встреча 30-го тура прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счетом 3-1 (26:24, 23:25, 25:13, 25:23).
14 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
"Горький" (10 побед, 20 поражений) и "Газпром-Югра" (12 побед, 18 поражений) заняли 11-е и 10-е места соответственно и вышли в квалификационный раунд плей-офф. С четвертьфинала участие начнут команды, занявшие места с первого по четвертое: казанский "Зенит", петербургский "Зенит", московское "Динамо" и новосибирский "Локомотив".
Квалификационный раунд плей-офф начнется 18 марта на площадках команд, занявших 9-12-е места на предварительном этапе. Серии на этой стадии проводятся из двух матчей - при необходимости с "золотым" сетом.
Пары квалификационного раунда выглядят следующим образом:
- "Белогорье" (Белгород; 5-е место) - "Динамо-Урал" (Уфа, 12);
- "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор; 6) - "Горький";
- "Енисей" (Красноярск; 7) - "Газпром-Югра";
- "Нова" (Новокуйбышевск; 8) - "Факел-Ямал" (Новый Уренгой; 9).