ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Аэропорты Вашингтона возобновили работу после нескольких часов перерыва из-за перегретой платы в диспетчерском центре, сообщил американский министр транспорта Шон Даффи.

По словам Даффи, представители экстренных служб подтвердили безопасность для диспетчеров, и они вернулись на место работы.