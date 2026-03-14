Вагенкнехт призвала Германию возобновить импорт российской нефти - РИА Новости, 14.03.2026
16:43 14.03.2026
Вагенкнехт призвала Германию возобновить импорт российской нефти
После частичного приостановления санкций со стороны США немецкое правительство также должно возобновить импорт российской сырой нефти и установить максимальную... РИА Новости, 14.03.2026
В мире, США, Вашингтон (штат), Германия, Сара Вагенкнехт, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Вагенкнехт призвала Германию возобновить импорт российской нефти

Вагенкнехт: Берлину необходимо возобновить импорт нефти из РФ

БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. После частичного приостановления санкций со стороны США немецкое правительство также должно возобновить импорт российской сырой нефти и установить максимальную цену на бензин на уровне 1,50 евро за литр, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Если даже США покупают российскую нефть, хотя из-за собственной добычи гораздо меньше зависят от неё, то Германия тем более должна это сейчас сделать", — сказала она в интервью изданиям медиагруппы Funke. По словам Вагенкнехт, именно таким образом страна могла бы помочь своим гражданам, страдающим от высоких цен на энергоносители.

Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России
Позицию канцлера страны Фридриха Мерца против возможного импорта российской нефти она назвала "холодной высокомерностью мультимиллионера, у которого нет таких забот", как у граждан, вынужденных мириться со стремительным ростом цен на автозаправках.
Конкретно политик предлагает снова снабжать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком Шведте российской нефтью и ввести потолок цен на топливо не выше 1,50 евро за литр.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
Дмитриев пошутил о том, как русофобы из ЕС будут умолять Москву о нефти
