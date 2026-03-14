В Узбекистане рассказали о росте спроса на поездки из России - РИА Новости, 14.03.2026
13:16 14.03.2026
В Узбекистане рассказали о росте спроса на поездки из России
В Узбекистане рассказали о росте спроса на поездки из России

Растущий спрос на поездки в Узбекистан из РФ есть в Сибири, на Урале и ДФО

ТАШКЕНТ, 14 мар - РИА Новости. Растущий спрос на поездки в Узбекистан из России есть в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, необходимо развивать сеть прямого авиасообщения для привлечения в республику туристов из разных городов РФ, говорится в материалах комитета по туризму республики, предоставленных РИА Новости.
Делегация комитета в ходе посещения международной туристической выставки MITT 2026 в Москве провела ряд встреч с представителями турбизнеса и авиакомпаний России.
"Особое внимание в ходе встречи было уделено растущему спросу на поездки в Узбекистан со стороны жителей Сибирского, Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов", - говорится в материалах комитета.
По оценке ведомства, отсутствие прямого авиасообщения между многими городами в этих регионах РФ с Узбекистаном сдерживает нереализованный туристический интерес россиян к республике.
"К работе (в данном направлении - ред.) планируется привлечь профильные министерства и ведомства обеих стран", - отметили в комитете.
В июле 2025 года авиационные власти Узбекистана и России договорились об увеличении числа регулярных авиарейсов между странами с 310 до более 1 тысячи в неделю.
Российские туристы занимают четвертое место по числу поездок в Узбекистан, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, общее число иностранных туристов в Узбекистане в 2025 году выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона человек. В частности, число туристов из РФ увеличилось до 984,4 тысячи человек (плюс 15%).
