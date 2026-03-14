В Узбекистане рассказали о росте спроса на поездки из России

ТАШКЕНТ, 14 мар - РИА Новости. Растущий спрос на поездки в Узбекистан из России есть в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, необходимо развивать сеть прямого авиасообщения для привлечения в республику туристов из разных городов РФ, говорится в материалах комитета по туризму республики, предоставленных РИА Новости.

Делегация комитета в ходе посещения международной туристической выставки MITT 2026 в Москве провела ряд встреч с представителями турбизнеса и авиакомпаний России

"Особое внимание в ходе встречи было уделено растущему спросу на поездки в Узбекистан со стороны жителей Сибирского, Уральского , Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов", - говорится в материалах комитета.

По оценке ведомства, отсутствие прямого авиасообщения между многими городами в этих регионах РФ с Узбекистаном сдерживает нереализованный туристический интерес россиян к республике.

"К работе (в данном направлении - ред.) планируется привлечь профильные министерства и ведомства обеих стран", - отметили в комитете.

В июле 2025 года авиационные власти Узбекистана и России договорились об увеличении числа регулярных авиарейсов между странами с 310 до более 1 тысячи в неделю.