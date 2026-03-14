В Киеве и еще пяти областях Украины отключили свет

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отключения света вслед за Киевом и Киевской областью начались еще в четырех областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, сообщили в украинском министерстве энергетики.
"К утру без электричества остались потребители в Киеве, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской (подконтрольной ВСУ её части - ред.), Черкасской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Как уточняют в ведомстве, на указанных территориях введены усиленные "меры ограничения потребления" для бытовых и промышленных потребителей.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили о перебоях в электроснабжении в Киеве и Киевской области. Позднее украинский энергохолдинг ДТЭК подтвердил введение экстренных отключений электроэнергии в регионе.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
