Экс-генсек Минобороны Турции подал иск против патриарха Варфоломея

СТАМБУЛ, 14 мар - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь турецкого министерства обороны полковник Умит Ялым подал иск в генпрокуратуру Стамбула против Константинопольского патриарха Варфоломея и более 260 служителей патриархата, обвинив их в оккупации турецкой территории и запрещенной политической деятельности, в том числе решении дать автокефалию раскольникам на Украине, сообщил РИА Новости официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.

Эренерол пояснил, что иск был подан совместно Ялымом и ТПЦ.

"Мы обратились в генпрокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело в отношении 267 служителей Константинопольского патриарха, в первую очередь Варфоломея, так как Фанар незаконно вместе с Грецией оккупировал пять турецких островов в Эгейском море", - заявил Эренерол РИА Новости.

В частности, упоминаются острова Агатонисион, Маратос, Арки, Фармакониси и Левита.

Ялым в своем иске опирается на свою трактовку Лозаннского договора 1923 года, согласно которой острова, ныне являющиеся греческой территорией, должны быть турецкими.

"В ходе Лозаннской конференции Константинопольскому патриархату было разрешено остаться в Стамбуле при условии, что он не будет заниматься политико-административной деятельностью. Сейчас Фанар вместе с Грецией оккупирует турецкие острова, меняя политические границы Турции , занимается экуменической деятельностью, предоставил Украине (раскольнической Православной церкви Украины – ред.) автокефалию - что является на самом деле политической деятельностью", - отметил Ялым.

По мнению истца, патриархат нарушил условия договора и теперь должен переехать на Афон . В своем иске Ялым также указал на "незаконную", по его мнению, деятельность богословской школы Халки на острове Хейбелиада в Мраморном море

Турецкая православная церковь официально признана только Анкарой . Фанар и ТПЦ не признают друг друга.