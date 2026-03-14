Экс-генсек Минобороны Турции подал иск против патриарха Варфоломея
14.03.2026
Экс-генсек Минобороны Турции подал иск против патриарха Варфоломея
Экс-генсек Минобороны Турции подал иск против патриарха Варфоломея - РИА Новости, 14.03.2026
Экс-генсек Минобороны Турции подал иск против патриарха Варфоломея
Бывший генеральный секретарь турецкого министерства обороны полковник Умит Ялым подал иск в генпрокуратуру Стамбула против Константинопольского патриарха... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T01:15:00+03:00
2026-03-14T01:15:00+03:00
в мире
турция
украина
стамбул
константинопольский патриархат
константинопольская православная церковь
в мире, турция, украина, стамбул, константинопольский патриархат, константинопольская православная церковь
В мире, Турция, Украина, Стамбул, Константинопольский патриархат, Константинопольская православная церковь
Экс-генсек Минобороны Турции подал иск против патриарха Варфоломея

РИА Новости: полковник Ялым обвинил Варфоломея в запрещенной деятельности

СТАМБУЛ, 14 мар - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь турецкого министерства обороны полковник Умит Ялым подал иск в генпрокуратуру Стамбула против Константинопольского патриарха Варфоломея и более 260 служителей патриархата, обвинив их в оккупации турецкой территории и запрещенной политической деятельности, в том числе решении дать автокефалию раскольникам на Украине, сообщил РИА Новости официальный представитель Турецкой православной церкви (Автокефального турецкого православного патриархата) Сельчук Эренерол.
Эренерол пояснил, что иск был подан совместно Ялымом и ТПЦ.
"Мы обратились в генпрокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело в отношении 267 служителей Константинопольского патриарха, в первую очередь Варфоломея, так как Фанар незаконно вместе с Грецией оккупировал пять турецких островов в Эгейском море", - заявил Эренерол РИА Новости.
В частности, упоминаются острова Агатонисион, Маратос, Арки, Фармакониси и Левита.
Ялым в своем иске опирается на свою трактовку Лозаннского договора 1923 года, согласно которой острова, ныне являющиеся греческой территорией, должны быть турецкими.
"В ходе Лозаннской конференции Константинопольскому патриархату было разрешено остаться в Стамбуле при условии, что он не будет заниматься политико-административной деятельностью. Сейчас Фанар вместе с Грецией оккупирует турецкие острова, меняя политические границы Турции, занимается экуменической деятельностью, предоставил Украине (раскольнической Православной церкви Украины – ред.) автокефалию - что является на самом деле политической деятельностью", - отметил Ялым.
По мнению истца, патриархат нарушил условия договора и теперь должен переехать на Афон. В своем иске Ялым также указал на "незаконную", по его мнению, деятельность богословской школы Халки на острове Хейбелиада в Мраморном море.
Турецкая православная церковь официально признана только Анкарой. Фанар и ТПЦ не признают друг друга.
Турция не признает вселенский статус Константинопольской православной церкви. В Турции Варфоломея называют главой православной греческой общины района Фанар, патриархату запрещено заниматься политической деятельностью.
В миреТурцияУкраинаСтамбулКонстантинопольский патриархатКонстантинопольская православная церковь
 
 
