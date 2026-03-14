Власти Турции планируют ужесточить запрет рекламы алкоголя, пишут СМИ
Власти Турции планируют ужесточить ограничения на рекламу и продвижение алкогольной продукции, включая запрет на спонсорство мероприятий и медийных проектов,... РИА Новости, 14.03.2026
Turkiye: Турция хочет ужесточить ограничения на рекламу и продвижение алкоголя
АНКАРА, 14 мар - РИА Новости.
Власти Турции планируют ужесточить ограничения на рекламу и продвижение алкогольной продукции, включая запрет на спонсорство мероприятий и медийных проектов, пишет в субботу проправительственная газета
Türkiye.
"Подготовленный правящей Партией справедливости и развития законопроект, представленный парламенту, предусматривает расширение ограничений на рекламу, продвижение и спонсорскую деятельность, связанную с алкогольной продукцией", - пишет издание.
Согласно документу, компании, производящие, импортирующие или продающие алкоголь, не смогут проводить рекламные кампании и мероприятия по продвижению продукции для потребителей. Им также запретят выступать спонсорами мероприятий и медиаконтента с использованием названия компании, бренда, логотипа или других фирменных элементов.
Законопроект также предусматривает меры против косвенной рекламы алкоголя. В частности, в заведениях и на площадках проведения мероприятий будет запрещено использовать названия, лого, изображения или другие элементы, которые могут ассоциироваться с алкогольными брендами.
Документ также затрагивает действующий запрет на розничную продажу алкоголя в ночное время - с 22.00 до 06.00 (совпадает с мск).
В случае его нарушения полномочия по применению административных санкций планируется передать местным органам власти для ускорения процедур и усиления контроля.