Рейтинг@Mail.ru
Аналитик ЦРУ заявил, что война станет последним гвоздем в крышку гроба США - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/tsru-2080452834.html
Аналитик ЦРУ заявил, что война станет последним гвоздем в крышку гроба США
Бывший аналитик ЦРУ, который провел десятилетия в американской разведке и знает возможности военной машины изнутри, дал жесткий прогноз по войне США с Ираном. РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_3997b49a860bcd202c477707d5345445.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077868430_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc8cec80a0805ab4bf3339937b97fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Аналитик ЦРУ заявил, что война станет последним гвоздем в крышку гроба США

© AP Photo / Vahid SalemiПоврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Поврежденное здание больницы имени Ганди в Тегеране
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ, который провел десятилетия в американской разведке и знает возможности военной машины изнутри, дал жесткий прогноз по войне США с Ираном.
Что он предсказал и насколько реалистичен такой сценарий?

Восемь недель до провала

На вопрос, как долго Америка сможет поддерживать кампанию против Ирана, Ларри Джонсон в интервью в начале марта судье Эндрю Наполитано ответил конкретно: "Вероятно, не более восьми недель".
"Помните, в прошлом марте Трамп с большой помпой объявил: 'О, у нас есть операция "Дикий всадник". Мы сейчас покажем хуситам, кто тут главный'", — напомнил Джонсон.
В Красное море отправили два авианосца, минимум пять эсминцев. Попытались за 7 недель сломить хуситов. Итоги: потеряны 3 вертолета FA-18, утонули 2-е морских котиков, общие потери почти 800 миллионов долларов, из которых 220 миллионов — только за 7 недель.
"Что мы сделали? Мы объявили победу и ушли. А Красное море осталось закрытым для движения в сторону Израиля", — резюмировал эксперт. Теперь то же самое повторяется с Ираном — только масштаб противника несопоставимо выше.
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке
Перейти в медиабанк
Акция протеста против операции США в Иране в Нью-Йорке

Экономический коллапс

На фоне эскалации судоходство в Ормузском проливе оказалось под угрозой — из-за ударов и угроз многие танкеры и коммерческие суда избегают маршрута. Джонсон предупредил о катастрофических последствиях.
"Цены на нефть могут подскочить до 100-120 долларов за баррель", — спрогнозировал он.
Если Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты официально объявят войну Ирану — Тегеран ударит по их нефтяной инфраструктуре.
"До этого момента Иран атаковал только военные объекты США в этих странах. Но если эти страны столкнутся с Ираном, он уничтожит их нефть — в ответ подожгут весь Персидский залив и скажут 'прощай' 25% мировой нефти", — предупредил Джонсон.
Мировая экономика столкнется с шоком. США не смогут его контролировать.
Джонсон уверен: эта война политически уничтожит Трампа. "Он баллотировался на чем? 'Мы устали от этих бессмысленных, ненужных войн на Ближнем Востоке, и мы не будем этого делать'. И вот он это сделал".
Но дело не только в разочаровании избирателей. Эксперт допускает худший сценарий для президента:
"Когда домой начнут приходить мешки с трупами… Допустим, мы получим 2 тысячи жертв — это больше, чем мы потеряли за 10 лет в Ираке. Карьера Трампа может очень быстро пойти под откос. Его могут подвергнуть импичменту за развязывание войны в США без одобрения Конгресса".

Что не учли в Вашингтоне

Джонсон считает, что в Вашингтоне серьезно недооценили военный потенциал Ирана. Эксперт выделяет несколько ключевых факторов:
© Фото : The White House/Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Фото : The White House/Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп
Мобильные пусковые установки. "У Ирана мобильные ракетные пусковые установки, которые чрезвычайно сложно, почти невозможно обнаружить, и очень сложно уничтожить".
Подземные "ракетные города". "Огромные подземные проходы, где можно проехать на грузовиках, как на полноценных полуприцепах. Там мобильные пусковые установки, ракеты расставлены, на сколько хватает глаз. <...> Я предполагаю — у них таких много".
Поддержка со стороны России и Китая. "Возможно, они продолжают поставлять разведданные, и будут продолжать поставлять критически важные минералы, которые нужны Ирану для продолжения строительства и поддержания его баллистических ракетных сил".
Истинная цель конфликта. "Эта смена режима не имела ничего общего с так называемым стремлением Ирана к ядерному оружию, которое он не пытался создать или получить. Это о смене режима. И причина, по которой мы хотим сменить этот режим, — остановить БРИКС. В конечном счете уничтожить Россию и Китай. Это цель США".

Гордыня ведет к разрушению

"Представьте тощего пацана, который, как считается, не умеет драться. И он выходит на ринг со стареющим Майком Тайсоном и выдерживает три раунда. Этот пацан выходит с уважением", — провел Ларри аналогию.
"США когда-то были чемпионом в тяжелом весе, но мы постарели, мы растолстели, мы замедлились. И с этим мы стали настолько высокомерными и настолько безразличными к правам других, и такого рода гордыня приведет нас к разрушению", — констатировал Джонсон.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала