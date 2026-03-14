Аналитик ЦРУ заявил, что война станет последним гвоздем в крышку гроба США

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Бывший аналитик ЦРУ, который провел десятилетия в американской разведке и знает возможности военной машины изнутри, дал жесткий прогноз по войне США с Ираном.

Что он предсказал и насколько реалистичен такой сценарий?

Восемь недель до провала

На вопрос, как долго Америка сможет поддерживать кампанию против Ирана, Ларри Джонсон в интервью в начале марта судье Эндрю Наполитано ответил конкретно: "Вероятно, не более восьми недель".

"Помните, в прошлом марте Трамп с большой помпой объявил: 'О, у нас есть операция "Дикий всадник" . Мы сейчас покажем хуситам, кто тут главный'", — напомнил Джонсон.

В Красное море отправили два авианосца, минимум пять эсминцев. Попытались за 7 недель сломить хуситов. Итоги: потеряны 3 вертолета FA-18, утонули 2-е морских котиков, общие потери почти 800 миллионов долларов, из которых 220 миллионов — только за 7 недель.

"Что мы сделали? Мы объявили победу и ушли. А Красное море осталось закрытым для движения в сторону Израиля", — резюмировал эксперт. Теперь то же самое повторяется с Ираном — только масштаб противника несопоставимо выше.

Экономический коллапс

На фоне эскалации судоходство в Ормузском проливе оказалось под угрозой — из-за ударов и угроз многие танкеры и коммерческие суда избегают маршрута. Джонсон предупредил о катастрофических последствиях.

"Цены на нефть могут подскочить до 100-120 долларов за баррель", — спрогнозировал он.

Если Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты официально объявят войну Ирану — Тегеран ударит по их нефтяной инфраструктуре.

"До этого момента Иран атаковал только военные объекты США в этих странах. Но если эти страны столкнутся с Ираном, он уничтожит их нефть — в ответ подожгут весь Персидский залив и скажут 'прощай' 25% мировой нефти", — предупредил Джонсон.

Мировая экономика столкнется с шоком. США не смогут его контролировать.

Джонсон уверен: эта война политически уничтожит Трампа. "Он баллотировался на чем? 'Мы устали от этих бессмысленных, ненужных войн на Ближнем Востоке, и мы не будем этого делать'. И вот он это сделал".

Но дело не только в разочаровании избирателей. Эксперт допускает худший сценарий для президента:

"Когда домой начнут приходить мешки с трупами… Допустим, мы получим 2 тысячи жертв — это больше, чем мы потеряли за 10 лет в Ираке. Карьера Трампа может очень быстро пойти под откос. Его могут подвергнуть импичменту за развязывание войны в США без одобрения Конгресса ".

Что не учли в Вашингтоне

Джонсон считает, что в Вашингтоне серьезно недооценили военный потенциал Ирана. Эксперт выделяет несколько ключевых факторов:

Мобильные пусковые установки. "У Ирана мобильные ракетные пусковые установки, которые чрезвычайно сложно, почти невозможно обнаружить, и очень сложно уничтожить".

Подземные "ракетные города". "Огромные подземные проходы, где можно проехать на грузовиках, как на полноценных полуприцепах. Там мобильные пусковые установки, ракеты расставлены, на сколько хватает глаз. <...> Я предполагаю — у них таких много".

"Возможно, они продолжают поставлять разведданные, и будут продолжать поставлять критически важные минералы, которые нужны Ирану для продолжения строительства и поддержания его баллистических ракетных сил".

Истинная цель конфликта. "Эта смена режима не имела ничего общего с так называемым стремлением Ирана к ядерному оружию, которое он не пытался создать или получить. Это о смене режима. И причина, по которой мы хотим сменить этот режим, — остановить БРИКС. В конечном счете уничтожить Россию и Китай. Это цель США".

Гордыня ведет к разрушению

"Представьте тощего пацана, который, как считается, не умеет драться. И он выходит на ринг со стареющим Майком Тайсоном и выдерживает три раунда. Этот пацан выходит с уважением", — провел Ларри аналогию.