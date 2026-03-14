Два индийских танкера прошли через Ормузский пролив

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар - РИА Новости. Два танкера-газовоза Индийской судоходной корпорации (Shipping Corporation of India) в субботу пересекли Ормузский пролив и направились в сторону Индии, сообщает телеканал NDTV.
"По словам источников, операция была проведена с большой осторожностью при содействии Ирана и других стран региона. Проход судов "Шивалик" и "Нанда Деви" стал возможен после серии переговоров между руководством Индии и Ирана, состоявшихся за последние несколько дней", - говорится в сообщении телеканала.
Накануне представитель министерства портов, судоходства и водных путей Индии Раджеш Кумар Синха заявил, что еще один танкер под индийским флагом Jag Prakash, перевозящий газойль из Омана в Африку, также вышел из района Ормузского пролива.
Ранее сообщалось, что Индия ведет переговоры с Ираном о возможности прохода восьми индийских танкеров со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.