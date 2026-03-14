Минпромторг рассказал о разработке стратегии развития биоэкономики

ОМСК, 13 мар - РИА Новости. Концепция стратегии развития биоэкономики в России уже подготовлена и проходит последние этапы согласования, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Михаил Юрин.

Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвердили в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".