В Госдуме предложили создать в России единую платформу VR-стажировок

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России единую национальную платформу дистанционных виртуальных стажировок - стажировок с использованием VR-технологий.
Соответствующее обращение на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас рассмотреть возможность создания единой национальной платформы дистанционных виртуальных стажировок (стажировок с использованием VR-технологий)", - говорится в документе.
Парламентарий привел статистику, согласно которой в России более половины выпускников вузов не работают по полученной специальности, а еще 30% - трудятся не по профилю.
"Подобное положение вещей в немалой степени связано с отсутствием опыта, получаемого при прохождении стажировок (производственной практики). Территориальная удаленность многих населенных пунктов, где проживают и обучаются студенты, от ведущих отечественных организаций делает крайне затруднительным прохождение очных стажировок. Схожая проблема существует для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, решивших получить новую профессию", - отметил он.
Вице-спикер Госдумы считает, что реализация данной инициативы даст возможность учащимся из отдаленных регионов РФ получать ценный практический опыт работы в ведущих отечественных организациях и организациях дружественных стран, а также закрепить полученные знания и навыки без необходимости переезда.
