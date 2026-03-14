Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили создать в России единую платформу VR-стажировок - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:01 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/stazhirovki-2080614546.html
В Госдуме предложили создать в России единую платформу VR-стажировок
В Госдуме предложили создать в России единую платформу VR-стажировок - РИА Новости, 14.03.2026
В Госдуме предложили создать в России единую платформу VR-стажировок
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России единую национальную платформу дистанционных виртуальных стажировок - стажировок с... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T05:01:00+03:00
2026-03-14T05:01:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
https://ria.ru/20260212/putin-2073861713.html
https://ria.ru/20260210/yandeks-2073497045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать в России единую платформу VR-стажировок

РИА Новости: Чернышов предложил создать единую платформу виртуальных стажировок

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать в России единую национальную платформу дистанционных виртуальных стажировок - стажировок с использованием VR-технологий.
Соответствующее обращение на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Путин поручил внести изменения в законодательство о стажировках
12 февраля, 11:30
"Прошу вас рассмотреть возможность создания единой национальной платформы дистанционных виртуальных стажировок (стажировок с использованием VR-технологий)", - говорится в документе.
Парламентарий привел статистику, согласно которой в России более половины выпускников вузов не работают по полученной специальности, а еще 30% - трудятся не по профилю.
"Подобное положение вещей в немалой степени связано с отсутствием опыта, получаемого при прохождении стажировок (производственной практики). Территориальная удаленность многих населенных пунктов, где проживают и обучаются студенты, от ведущих отечественных организаций делает крайне затруднительным прохождение очных стажировок. Схожая проблема существует для лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, решивших получить новую профессию", - отметил он.
Вице-спикер Госдумы считает, что реализация данной инициативы даст возможность учащимся из отдаленных регионов РФ получать ценный практический опыт работы в ведущих отечественных организациях и организациях дружественных стран, а также закрепить полученные знания и навыки без необходимости переезда.
Яндекс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Яндекс" расширит набор стажеров на ML-направление
10 февраля, 17:58
 
ОбществоРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала