Российский дрон взломал защиту ВСУ и влетел в тоннель под Добропольем

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Оператор-спецназовец российского ударного беспилотника на оптоволокне сумел взломать защиту ВСУ и влететь внутрь прифронтового антидронового тоннеля под Добропольем, позже уничтожив в нем бронированную цель, сообщил РИА Новости военнослужащий 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии Южного военного округа с позывным "Сокол".