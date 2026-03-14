Дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, доставляющих грузы непосредственно на передовые позиции на константиновском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Викинг".

"Процентов на 90 облегчают нам жизнь роботы, потому что личный состав будет сохранен, а машинку можно восстановить", - рассказал агентству "Викинг".

Военный уточнил, что на передовой очень активны дроны ВСУ , которые ведут охоту за службой снабжения, поэтому под Константиновкой работу по доставке грузов выполняют роботы.

"Три удара дрона по машинке было, четвертый был рядом, и успешно машинку возвращали", - отметил "Викинг".

По словам оператора, на данном участке линии боевого соприкосновения бойцы активно используют НРТК "Депеша-3", которые показали очень хорошую проходимость, а также прочность.