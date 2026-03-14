Дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой - РИА Новости, 14.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 14.03.2026
Дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой
Дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой - РИА Новости, 14.03.2026
Дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой
Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, доставляющих грузы непосредственно на передовые позиции на... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T06:20:00+03:00
2026-03-14T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
константиновка
вооруженные силы украины
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, донбасс, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой

РИА Новости: дроны почти полностью заменили бойцов снабжения под Константиновкой

ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК) почти полностью заменили бойцов снабжения, доставляющих грузы непосредственно на передовые позиции на константиновском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Викинг".
"Процентов на 90 облегчают нам жизнь роботы, потому что личный состав будет сохранен, а машинку можно восстановить", - рассказал агентству "Викинг".
Доставка грузов с помощью дистанционно управляемых платформ в приграничных районах Курской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Минобороны рассказали о работе роботизированного наземного дрона
19 октября 2024, 05:16
Военный уточнил, что на передовой очень активны дроны ВСУ, которые ведут охоту за службой снабжения, поэтому под Константиновкой работу по доставке грузов выполняют роботы.
"Три удара дрона по машинке было, четвертый был рядом, и успешно машинку возвращали", - отметил "Викинг".
По словам оператора, на данном участке линии боевого соприкосновения бойцы активно используют НРТК "Депеша-3", которые показали очень хорошую проходимость, а также прочность.
"Используем для подвоза воды, провизии, боеприпасов, а также для вывоза "трехсотых" (раненых - ред.)", - заключил "Викинг".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
