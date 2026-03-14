Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье стартовал международный турнир по акробатическому рок-н-роллу
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 14.03.2026 (обновлено: 18:04 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/sorevnovaniya-2080679190.html
В Подмосковье стартовал международный турнир по акробатическому рок-н-роллу
В Красногорске прошел первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом". РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T16:34:00+03:00
2026-03-14T18:04:00+03:00
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080678167_0:42:3000:1730_1920x0_80_0_0_981082153a8af3a010e3544c1522e837.jpg
https://ria.ru/20260217/soglashenie-2074993929.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080678167_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bcb5583b43f880e6b4f4672bb473ea88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
В Подмосковье стартовал международный турнир по акробатическому рок-н-роллу

© Фото : ФТСАРРПервый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"
Первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу Стань чемпионом - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : ФТСАРР
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Красногорске прошел первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом".
Задача турнира — популяризировать акробатический рок-н-ролл и акро-свинг, повысить мастерство спортсменов и создать единое танцевальной пространство.
© Фото : ФТСАРРПервый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"
Первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу Стань чемпионом - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : ФТСАРР
Участниками соревнования стали более 300 спортсменов из 16 стран: Армении, Афганистана, Белоруссии, Венгрии, Германии, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Молдавии, Монголии, Словакии, Турции, Узбекистана и России.
© Фото : ФТСАРРПервый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"
Первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу Стань чемпионом - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : ФТСАРР
Танцоры соревновались в пяти дисциплинах. Мужчины и женщины были представлены в категориях "М класс-микст", "А класс-микст", "В класс-микст" и "акро-свинг", а в классе "формейшн" соревновались только представительницы женского пола.
© Фото : ФТСАРРПервый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"
Первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу Стань чемпионом - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : ФТСАРР
Второй и четвертый этапы соревнований пройдут в Белоруссии в мае и сентябре соответственно, а третий этап в июне примет Казахстан.
© Фото : ФТСАРРПервый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"
Первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу Стань чемпионом - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : ФТСАРР
Финальный этап пройдет в ноябре в Москве. Безусловными фаворитами соревнований являются россияне.
Подписание соглашения о сотрудничестве между танцевальными федерациями России (ФТСАРР), Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала