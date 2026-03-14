В Подмосковье стартовал международный турнир по акробатическому рок-н-роллу

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Красногорске прошел первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом".
Задача турнира — популяризировать акробатический рок-н-ролл и акро-свинг, повысить мастерство спортсменов и создать единое танцевальной пространство.
© Фото : ФТСАРРПервый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"
Первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"
Участниками соревнования стали более 300 спортсменов из 16 стран: Армении, Афганистана, Белоруссии, Венгрии, Германии, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Молдавии, Монголии, Словакии, Турции, Узбекистана и России.
Танцоры соревновались в пяти дисциплинах. Мужчины и женщины были представлены в категориях "М класс-микст", "А класс-микст", "В класс-микст" и "акро-свинг", а в классе "формейшн" соревновались только представительницы женского пола.
Второй и четвертый этапы соревнований пройдут в Белоруссии в мае и сентябре соответственно, а третий этап в июне примет Казахстан.
Финальный этап пройдет в ноябре в Москве. Безусловными фаворитами соревнований являются россияне.