В Подмосковье стартовал международный турнир по акробатическому рок-н-роллу

Первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Красногорске прошел первый этап международных соревнований по акробатическому рок-н-роллу и акро-свингу "Стань чемпионом".

Задача турнира — популяризировать акробатический рок-н-ролл и акро-свинг, повысить мастерство спортсменов и создать единое танцевальной пространство.

Участниками соревнования стали более 300 спортсменов из 16 стран: Армении, Афганистана, Белоруссии, Венгрии, Германии, Грузии, Египта, Испании, Казахстана, Молдавии, Монголии, Словакии, Турции, Узбекистана и России.

Танцоры соревновались в пяти дисциплинах. Мужчины и женщины были представлены в категориях "М класс-микст", "А класс-микст", "В класс-микст" и "акро-свинг", а в классе "формейшн" соревновались только представительницы женского пола.

Второй и четвертый этапы соревнований пройдут в Белоруссии в мае и сентябре соответственно, а третий этап в июне примет Казахстан.

