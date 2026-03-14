МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с 50-летием архиерейской хиротонии, отметив, что он достойно продолжает священнические традиции предшественников, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.
"Приняв полвека назад епископский сан, Вы достойно продолжаете священнические традиции предшественников, деятельно следуете примеру подвижничества Вашего небесного покровителя, святого равноапостольного Кирилла", - отметил Собянин.
Мэр добавил, что патриарх Кирилл объединяет миллионы православных верующих в любви к Христу, наставляет мудрым пастырским словом, настраивает сердца на благие помыслы и дела.
"Неоценим Ваш вклад в развитие плодотворного взаимодействия правительства Москвы и Русской православной церкви. Убежден, что наше соработничество и впредь будет способствовать утверждению духовных и нравственных ценностей, приносить большую пользу людям и обществу", - подчеркнул Собянин.