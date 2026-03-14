Тренер Осокиной и Грицаенко опроверг слухи о распаде их пары

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победители и призеры этапов Гран-при России Елизавета Осокина и Артем Грицаенко продолжают кататься вместе, информация о распаде спортивной пары не соответствует действительности, сообщил РИА Новости тренер фигуристов Павел Слюсаренко.

"Информация не соответствует действительности, ребята продолжают кататься вместе, - сообщил Слюсаренко. - То, что Елизавета не пришла в микст-зону, не означает, что пара не катается вместе".