Тренер Осокиной и Грицаенко опроверг слухи о распаде их пары - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
14:06 14.03.2026
Тренер Осокиной и Грицаенко опроверг слухи о распаде их пары
Тренер Осокиной и Грицаенко опроверг слухи о распаде их пары
Слюсаренко: Осокина и Грицаенко продолжают кататься вместе

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕлизавета Осокина и Артем Грицаенко
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Победители и призеры этапов Гран-при России Елизавета Осокина и Артем Грицаенко продолжают кататься вместе, информация о распаде спортивной пары не соответствует действительности, сообщил РИА Новости тренер фигуристов Павел Слюсаренко.
После Финала Гран-при России в Челябинске, где Осокина и Грицаенко стали шестыми, партнер заявил в микст-зоне, что "судя по всему, он катается здесь один - как одиночник", партнерша к журналистам не вышла. В соцсетях появилась информация о распаде пары.
"Информация не соответствует действительности, ребята продолжают кататься вместе, - сообщил Слюсаренко. - То, что Елизавета не пришла в микст-зону, не означает, что пара не катается вместе".
Осокина и Грицаенко также являются победителями чемпионата России по прыжкам сезона-2023/24.
