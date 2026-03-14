В Шебекинском округе из-за атак ВСУ пострадали шесть человек

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В результате атак ВСУ в Шебекинском округе пострадали шесть человек, в том числе боец подразделения "Орлан", об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Max

Губернатор подчеркнул, что в селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил тяжёлые ранения, ему оказывают необходимую помощь.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка дрон атаковал автомобиль "Газель". Глава поселения совместно с бойцами самообороны вывезли и доставили в Шебекинскую ЦРБ двоих пострадавших. На месте атаки повреждены остекление и забор частного дома.

Также в городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода