В Шебекинском округе из-за атак ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 14.03.2026
12:56 14.03.2026 (обновлено: 13:04 14.03.2026)
В Шебекинском округе из-за атак ВСУ пострадали шесть человек
В результате атак ВСУ в Шебекинском округе пострадали шесть человек, в том числе боец подразделения "Орлан", об этом сообщает губернатор Белгородской области... РИА Новости, 14.03.2026
В Шебекинском округе из-за атак ВСУ ранены шесть человек, включая бойца "Орлана"

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В результате атак ВСУ в Шебекинском округе пострадали шесть человек, в том числе боец подразделения "Орлан", об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале на платформе Max.
"В результате атак ВСУ в Шебекинском округе пострадали шесть человек, в том числе боец подразделения "Орлан",- говорится в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что в селе Максимовка FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия. Мужчина получил тяжёлые ранения, ему оказывают необходимую помощь.
Кроме того, в селе Новая Таволжанка дрон атаковал автомобиль "Газель". Глава поселения совместно с бойцами самообороны вывезли и доставили в Шебекинскую ЦРБ двоих пострадавших. На месте атаки повреждены остекление и забор частного дома.
Также в городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями транспортируют в городскую больницу №2 города Белгорода.
Уточняется также, что в результате ударов двух FPV-дронов по предприятию в городе женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказана медицинская помощь, пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены производственный цех и транспортное средство.
