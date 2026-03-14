Рейтинг@Mail.ru
Кто такой Алексей Щербаков и что с концертами комика в России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/scherbakov-kto-takoy-chto-s-kontsertami-2080213947.html
Куда пропал Алексей Щербаков и что с его концертами
Произошло странное: выступления популярного комика Алексея Щербакова исчезли со всех афиш. Площадки молчат, сам артист не комментирует. А ведь буквально... РИА Новости, 14.03.2026
алексей щербаков (комик)
нурлан сабуров
россия
зеленоград
дубай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575406563_0:501:2048:1653_1920x0_80_0_0_14899354b6339a609358e45814bcf52f.jpg
https://ria.ru/20260225/saburov-2072655989.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575406563_0:110:2048:1646_1920x0_80_0_0_03ffa3f381070e31a98b778a54e1b584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Алексей Щербаков (комик), Нурлан Сабуров, Россия, Зеленоград, Дубай

CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров / Алексей Щербаков
Алексей Щербаков - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Константин Шатров /
Алексей Щербаков
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Произошло странное: выступления популярного комика Алексея Щербакова исчезли со всех афиш. Площадки молчат, сам артист не комментирует. А ведь буквально накануне его шоу собирали аншлаги.
Что случилось с резидентом Stand Up, который не раз оказывался в центре скандалов — и при чем тут депортация Нурлана Сабурова?

Чем известен Алексей Щербаков

Алексей Сергеевич Щербаков родился 15 декабря 1988-го. Комик из Зеленограда с 2010-х годов штурмовал "Comedy Баттл". Успеха не было — пока в 2013-м Щербаков не завел свой YouTube-канал.
© Телеканал ТНТ/Вконтакте Алексей Щербаков на передаче "Открытый микрофон"
Алексей Щербаков на передаче Открытый микрофон - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Телеканал ТНТ/Вконтакте
Алексей Щербаков на передаче "Открытый микрофон"
Прорыв случился в 2015-м: рубрика "Открытый микрофон" в Stand Up на ТНТ вывела его в резиденты. К 2018 году он уже был участником "Прожарки" и лицом YouTube-канала LabelCom, где снимался в "Созвоне", "Кто здесь комик", "Что было дальше?". Последнее шоу он ведет вместе с Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.

Скандалы с участием Щербакова

Осенью 2021 года произошел инцидент, который до сих пор обсуждают. Рэпер Dava пришел в гости к ведущим "Что было дальше?" с коробкой подарков — футболки, игрушки, сувениры, — и раздавал их за понравившиеся шутки.
© LABELCOM/ВКонтактеКомик Щербаков пинает коробку с подарками блогера Давы. Фрагмент шоу "Что было дальше?"
Комик Щербаков пинает коробку с подарками блогера Давы. Фрагмент шоу Что было дальше? - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© LABELCOM/ВКонтакте
Комик Щербаков пинает коробку с подарками блогера Давы. Фрагмент шоу "Что было дальше?"
Тамби Масаев играл в формате гостя, доброжелательно обыгрывая каждый сюрприз. А Щербаков подбежал к коробке и со всего размаха пнул ее ногой. Dava остался сидеть с улыбкой, не акцентируя внимания.
"Не знаю, почувствовал ли ты к себе не совсем уважительное отношение", — осторожно уточнил Нурлан Сабуров. "Я привык", — коротко ответил рэпер.
Зрители восприняли происходящее, как издевку. Посыпались комментарии: "Кажется, что Щербаков забыл о границах шуток", "Хотели опустить Даву, в итоге опустились сами", "Пора Щербакова гнать", "Щербаков — разочарование".

Откровенное высказывание про мобилизацию

В Сети разошелся фрагмент интервью, где Щербаков без обиняков рассказал о своем отношении к мобилизации осенью 2022 года. Комик заявил, что понимает тех, кто сбежал от призыва.
Дальше пошли откровения, которые явно не предназначались для широкой публики. "Я не был уверен, что мне что-то грозит, несмотря на все, что происходит вокруг. Я понимал, что прикрыт величиной известности своей. Потому что будет странно сбежать вот так вот", — пояснил артист.
© Тёма дома/RutubeАлексей Щербаков на интервью
Алексей Щербаков на интервью - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Тёма дома/Rutube
Алексей Щербаков на интервью
Продолжил еще жестче: "Плюс я понимал, что я, конечно, сбегу [от мобилизации]. Меня не достать. Я не пойду никуда".
В конце Щербаков добавил: "Ну сейчас мы наговорили лишнего".

Что с Щерабковым после депортации Сабурова

Нурлана Сабурова — друга и коллегу Щербакова — 6 февраля 2026-го задержали в московском аэропорту Внуково при возвращении из Дубая. Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик улетел в Казахстан.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Щербаков публично никак не отреагировал. Зато через два дня прилетел в Алма-Ату на премьеру фильма "Пейіш 2: Анама хат". Для Алексея это дебют в полнометражном кино.
Что с концертами Щербакова

Корреспондент РИА Новости обнаружил: 3 марта все концерты Щербакова исчезли из афиш. На официальном сайте комика остался единственный анонс — выступление 8 января 2027 года в Твери. Но и на него билеты были недоступны. "Больше нет!", — высвечивалось при попытке покупки.
Согласно "Яндекс.Афише", должны были состояться концерты 2 апреля в столичном зале "Москва" и 8 октября в Обнинске. Анонсы числились, билетов не было.
Концертный зал "Москва" не смог ничего пояснить. "Никакой точной информации по этому поводу нет", — ответили на вопрос РИА Новости об отмене апрельского выступления.
Но к вечеру того же дня ситуация резко изменилась. Как выяснило РИА Новости, билеты вернулись в продажу на "Яндекс.Афише" — и почти мгновенно разошлись. Зал "Москва" вмещает более 4 тысяч человек. Менее чем за месяц до концерта в продаже осталось лишь 5 билетов в партер по 5,5 и 8 тысяч рублей.
Что произошло за эти несколько часов — неясно. Ни артист, ни площадки объяснений не дали.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала