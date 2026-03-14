Куда пропал Алексей Щербаков и что с его концертами

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Произошло странное: выступления популярного комика Алексея Щербакова исчезли со всех афиш. Площадки молчат, сам артист не комментирует. А ведь буквально накануне его шоу собирали аншлаги.

Что случилось с резидентом Stand Up, который не раз оказывался в центре скандалов — и при чем тут депортация Нурлана Сабурова?

Чем известен Алексей Щербаков

Алексей Сергеевич Щербаков родился 15 декабря 1988-го. Комик из Зеленограда с 2010-х годов штурмовал "Comedy Баттл". Успеха не было — пока в 2013-м Щербаков не завел свой YouTube-канал.

Прорыв случился в 2015-м: рубрика "Открытый микрофон" в Stand Up на ТНТ вывела его в резиденты. К 2018 году он уже был участником "Прожарки" и лицом YouTube-канала LabelCom, где снимался в "Созвоне", "Кто здесь комик", "Что было дальше?". Последнее шоу он ведет вместе с Нурланом Сабуровым , Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым.

Скандалы с участием Щербакова

Осенью 2021 года произошел инцидент, который до сих пор обсуждают. Рэпер Dava пришел в гости к ведущим "Что было дальше?" с коробкой подарков — футболки, игрушки, сувениры, — и раздавал их за понравившиеся шутки.

© LABELCOM/ВКонтакте Комик Щербаков пинает коробку с подарками блогера Давы. Фрагмент шоу "Что было дальше?"

Тамби Масаев играл в формате гостя, доброжелательно обыгрывая каждый сюрприз. А Щербаков подбежал к коробке и со всего размаха пнул ее ногой. Dava остался сидеть с улыбкой, не акцентируя внимания.

"Не знаю, почувствовал ли ты к себе не совсем уважительное отношение", — осторожно уточнил Нурлан Сабуров. "Я привык", — коротко ответил рэпер.

Зрители восприняли происходящее, как издевку. Посыпались комментарии: "Кажется, что Щербаков забыл о границах шуток", "Хотели опустить Даву, в итоге опустились сами", "Пора Щербакова гнать", "Щербаков — разочарование".

Откровенное высказывание про мобилизацию

В Сети разошелся фрагмент интервью, где Щербаков без обиняков рассказал о своем отношении к мобилизации осенью 2022 года. Комик заявил, что понимает тех, кто сбежал от призыва.

Дальше пошли откровения, которые явно не предназначались для широкой публики. "Я не был уверен, что мне что-то грозит, несмотря на все, что происходит вокруг. Я понимал, что прикрыт величиной известности своей. Потому что будет странно сбежать вот так вот", — пояснил артист.

Продолжил еще жестче: "Плюс я понимал, что я, конечно, сбегу [от мобилизации]. Меня не достать. Я не пойду никуда".

В конце Щербаков добавил: "Ну сейчас мы наговорили лишнего".

Что с Щерабковым после депортации Сабурова

Нурлана Сабурова — друга и коллегу Щербакова — 6 февраля 2026-го задержали в московском аэропорту Внуково при возвращении из Дубая. Ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Комик улетел в Казахстан.

Щербаков публично никак не отреагировал. Зато через два дня прилетел в Алма-Ату на премьеру фильма "Пейіш 2: Анама хат". Для Алексея это дебют в полнометражном кино.

Что с концертами Щербакова

Корреспондент РИА Новости обнаружил : 3 марта все концерты Щербакова исчезли из афиш. На официальном сайте комика остался единственный анонс — выступление 8 января 2027 года в Твери. Но и на него билеты были недоступны. "Больше нет!", — высвечивалось при попытке покупки.

Согласно "Яндекс.Афише", должны были состояться концерты 2 апреля в столичном зале "Москва" и 8 октября в Обнинске. Анонсы числились, билетов не было.

Концертный зал "Москва" не смог ничего пояснить. "Никакой точной информации по этому поводу нет", — ответили на вопрос РИА Новости об отмене апрельского выступления.

Но к вечеру того же дня ситуация резко изменилась. Как выяснило РИА Новости, билеты вернулись в продажу на "Яндекс.Афише" — и почти мгновенно разошлись. Зал "Москва" вмещает более 4 тысяч человек. Менее чем за месяц до концерта в продаже осталось лишь 5 билетов в партер по 5,5 и 8 тысяч рублей.