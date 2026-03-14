16:50 14.03.2026
В Росздравнадзоре объяснили рекомендации по цветной форме врачей
В Росздравнадзоре объяснили рекомендации по цветной форме врачей
Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил... РИА Новости, 14.03.2026
Общество, Россия, Игорь Иванов, Вячеслав Володин, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Госдума РФ
© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Разделение по цветам формы медиков в России позволит обеспечить безопасность в медучреждениях и сформировать единую культуру коммуникации с пациентами, сообщил РИА Новости директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов.
«
"Стандартизация идентификации персонала во всех медицинских организациях нашей страны позволит обеспечить высокий уровень безопасности и сформирует единую культуру коммуникации разных категорий специалистов с гражданами и внутри профессионального сообщества разных медучреждений", - сказал Иванов.
Онищенко объяснил, зачем врачам нужна цветная форма
Вчера, 15:07
Он добавил, что идентификация персонала, в том числе с использованием цветовых отличий спецодежды, введена во всем мире.
«
"Использование спецодежды, выполненной в единых цветах по категориям персонала, позволит сформировать возможности легко ориентироваться пациентам и улучшит взаимодействие при обращении населения за помощью в учреждения здравоохранения нашей страны", - заключил Иванов.
Согласно документу Минздрава, врачам рекомендовано носить шесть цветов формы в зависимости от их должности.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала.
ОбществоРоссияИгорь ИвановВячеслав ВолодинФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФ
 
 
