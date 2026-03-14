Рост цен на топливо угрожает экономике Австрии, считает аналитик - РИА Новости, 14.03.2026
11:12 14.03.2026
Рост цен на топливо угрожает экономике Австрии, считает аналитик
Рост цен на топливо угрожает экономике Австрии, считает аналитик

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Рост цен на топливо может оказать серьезное давление на экономику Австрии и привести к увеличению расходов бизнеса и домохозяйств, такое мнение в своем комментарии для РИА Новости выразил геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.
"Растущие цены на топливо будут серьезно обременять австрийскую экономику", - сказал эксперт. По его словам, прежде всего последствия могут почувствовать небольшие компании.
"Достаточно только подумать о множестве небольших предприятий, которые зависят от того, чтобы у них были не слишком дорогие маршруты поездок и чтобы у них не было слишком больших расходов на свой автопарк", - пояснил Поппель.
Он добавил, что рост цен на топливо также скажется на обычных потребителях. "Для домохозяйств, которые уже сталкиваются с высоким уровнем расходов, это станет дополнительным фактором затрат", - пояснил собеседник агентства.
Поппель отметил влияние роста цен на топливо на стоимость товаров и услуг. "И продукты, и услуги будут значительно дорожать. В конечном счете это скажется и на стоимости таких услуг, как вызов мастера или техников", - добавил он. По его словам, серьезные последствия ожидают и транспортный сектор, поскольку "топливо - это ключевой фактор расходов" для транспортных компаний.
В Австрии с начала марта заметно выросли цены на топливо. Средняя стоимость дизеля увеличилась примерно на 30 центов за литр, а бензина - примерно на 15-17 центов. По данным автомобильных организаций, средняя цена бензина Super 95 к 11 марта составила около 1,7 евро за литр, а дизельного топлива - около 1,9 евро.
На фоне резкого роста цен на энергоносители власти Австрии в среду объявили, что с ближайшего понедельника автозаправочным станциям будет разрешено повышать цены на топливо не более трех раз в неделю. Сейчас им разрешено повышать цены раз в день.
