Рост цен на топливо угрожает экономике Австрии, считает аналитик
2026-03-14T11:12:00+03:00
Поппель: рост цен на топливо может серьезно повлиять на экономику Австрии
ВЕНА, 14 мар - РИА Новости. Рост цен на топливо может оказать серьезное давление на экономику Австрии и привести к увеличению расходов бизнеса и домохозяйств, такое мнение в своем комментарии для РИА Новости выразил геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель.
"Растущие цены на топливо будут серьезно обременять австрийскую экономику", - сказал эксперт. По его словам, прежде всего последствия могут почувствовать небольшие компании.
"Достаточно только подумать о множестве небольших предприятий, которые зависят от того, чтобы у них были не слишком дорогие маршруты поездок и чтобы у них не было слишком больших расходов на свой автопарк", - пояснил Поппель.
Он добавил, что рост цен на топливо также скажется на обычных потребителях. "Для домохозяйств, которые уже сталкиваются с высоким уровнем расходов, это станет дополнительным фактором затрат", - пояснил собеседник агентства.
Поппель отметил влияние роста цен на топливо на стоимость товаров и услуг. "И продукты, и услуги будут значительно дорожать. В конечном счете это скажется и на стоимости таких услуг, как вызов мастера или техников", - добавил он. По его словам, серьезные последствия ожидают и транспортный сектор, поскольку "топливо - это ключевой фактор расходов" для транспортных компаний.
В Австрии
с начала марта заметно выросли цены на топливо. Средняя стоимость дизеля увеличилась примерно на 30 центов за литр, а бензина - примерно на 15-17 центов. По данным автомобильных организаций, средняя цена бензина Super 95 к 11 марта составила около 1,7 евро за литр, а дизельного топлива - около 1,9 евро.
На фоне резкого роста цен на энергоносители власти Австрии в среду объявили, что с ближайшего понедельника автозаправочным станциям будет разрешено повышать цены на топливо не более трех раз в неделю. Сейчас им разрешено повышать цены раз в день.