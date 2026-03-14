СМИ рассказали, какая участь уготована России в войне в Иране

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия может сыграть решающую роль в урегулировании конфликта в Персидском заливе, пишет Al Jazeera.
"Любое посредничество, способное вовлечь все стороны, приобретает особую значимость — особенно если оно исходит от державы, поддерживающей контакты с Ираном и имеющей надежные каналы связи с Вашингтоном и Тель-Авивом. Значение потенциального российского посредничества состоит прежде всего в том, что Москва не является второстепенным или сторонним игроком в этом кризисе, а выступает как сторона, хорошо знакомая с системами безопасности и политическими структурами Ирана и региона в целом", — сообщается в материале.
"Уже одно это дает России относительное преимущество перед другими посредниками, которые готовы взять на себя эту роль, но не пользуются доверием Ирана и не способны дать убедительные гарантии", — говорится в публикации.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет вторую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении республики со стороны США и Израиля. Он призвал отказаться от силовых методов решения проблем во всем Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>