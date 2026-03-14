Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 14.03.2026 (обновлено: 10:28 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/rossija-2080637739.html
В России появится ГОСТ на приготовление фунчозы
ГОСТ для лапши из крахмала фын-тез, более известной как фунчоза или стеклянная лапша, вводится в России с 1 сентября, в рамках стандарта приведены рекомендации... РИА Новости, 14.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83908/65/839086541_0:51:714:453_1920x0_80_0_0_2a3356ceeee28b8850d33e637442bb83.jpg
https://ria.ru/20251130/postavki-2058711087.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83908/65/839086541_0:0:714:537_1920x0_80_0_0_9636f08f29c0c12a59461d2cd2f2d8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : EptalonЛапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© Фото : Eptalon
Лапша быстрого приготовления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ГОСТ для лапши из крахмала фын-тез, более известной как фунчоза или стеклянная лапша, вводится в России с 1 сентября, в рамках стандарта приведены рекомендации по способу ее приготовления, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"ГОСТ также приводит рекомендации по способу приготовления лапши "Фын-Тез": перед использованием лапшу предварительно опускают в кипящую воду и выдерживают в ней без кипячения на протяжении от 7 до 8 минут. Допускается лапшу заливать кипящей водой с последующим выдерживанием в кипятке на протяжении от 7 до 8 минут. По истечении указанного времени разбухшую лапшу откидывают на сито или дуршлаг, промывают холодной проточной водой питьевой и оставляют до полного стекания воды. После чего готовую лапшу используют по назначению", - пояснили в ведомстве.
В Росстандарте отметили, что ГОСТ "Лапша из крахмала "Фын-Тез". Технические условия" вводится в России с 1 сентября текущего года.
Там указали, что помимо России к стандарту присоединится ряд государств СНГ. Это обеспечивает применение единых требований к продукции, снижает технические барьеры в торговле, облегчает взаимный ввоз продукции и оценку ее соответствия заданным требованиям.
Лапша быстрого приготовления - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала