В России появится ГОСТ на приготовление фунчозы
2026-03-14T10:08:00+03:00
https://ria.ru/20251130/postavki-2058711087.html
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ГОСТ для лапши из крахмала фын-тез, более известной как фунчоза или стеклянная лапша, вводится в России с 1 сентября, в рамках стандарта приведены рекомендации по способу ее приготовления, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"ГОСТ также приводит рекомендации по способу приготовления лапши "Фын-Тез": перед использованием лапшу предварительно опускают в кипящую воду и выдерживают в ней без кипячения на протяжении от 7 до 8 минут. Допускается лапшу заливать кипящей водой с последующим выдерживанием в кипятке на протяжении от 7 до 8 минут. По истечении указанного времени разбухшую лапшу откидывают на сито или дуршлаг, промывают холодной проточной водой питьевой и оставляют до полного стекания воды. После чего готовую лапшу используют по назначению", - пояснили в ведомстве.
В Росстандарте
отметили, что ГОСТ "Лапша из крахмала "Фын-Тез". Технические условия" вводится в России
с 1 сентября текущего года.
Там указали, что помимо России к стандарту присоединится ряд государств СНГ
. Это обеспечивает применение единых требований к продукции, снижает технические барьеры в торговле, облегчает взаимный ввоз продукции и оценку ее соответствия заданным требованиям.