18:20 14.03.2026
Историческая пышечная в центре Петербурга продолжит работу
Историческая пышечная продолжит свою работу на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, город продлит аренду помещения еще на три года, сообщила... РИА Новости, 14.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155931/51/1559315137_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d0cd28c24f052249471c691f57e0b797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
CC BY-SA 4.0 / Alex 'Florstein' Fedorov / Donut Eatery SPB / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Alex 'Florstein' Fedorov / Donut Eatery SPB / Cropped image
Пышечная на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Историческая пышечная продолжит свою работу на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, город продлит аренду помещения еще на три года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Единственная в Петербурге пышечная, где еще в советские времена можно было попробовать настоящие "Ленинградские пышки", продолжит свою работу в помещении по адресу Большая Конюшенная улица, дом 25, литера А. Как сообщил губернатор Александр Беглов, город еще на три года продлит аренду помещения легендарного заведения", - говорится в сообщении.

Пышечная работает здесь с 1958 года. За это время она стала одной из достопримечательностей Северной столицы, популярной как у его жителей, так и у туристов.
"Сохраняя историческое наследие Петербурга, наши памятники и архитектурные шедевры, мы оберегаем и менее заметные, но значимые для людей объекты. Такие, как знаменитая ленинградская пышечная на Большой Конюшенной, бывшей улице Желябова. Вкус её пышек помнят несколько поколений горожан. Это частичка Ленинграда, нашей живой истории. Сохранение таких уникальных уголков делает исторический центр Петербурга по-настоящему родным и уютным для нас и привлекательным для гостей", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Пышечная на Большой Конюшенной включена в перечень расположенных на территории Петербурга объектов недвижимости, назначение которых представляет ценность для жителей города и рекомендуется к сохранению. Здание, где она расположена, относится к числу объектов культурного наследия федерального значения "Дом французской реформатской церкви с дворовыми флигелями".
Ранее между комитетом имущественных отношений и компанией-арендатором был заключен договор аренды сроком на три года. В связи с истечением старого договора город с соблюдением действующего законодательства принял решение о заключении нового на следующие три года.
В конце марта 2019 года по поручению Беглова было найдено решение, позволившее сохранить старейшую пирожковую Петербурга "Хозяюшка" на Московском, 192. В этом году ей исполняется 70 лет.
