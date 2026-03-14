Историческая пышечная в центре Петербурга продолжит работу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар – РИА Новости. Историческая пышечная продолжит свою работу на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, город продлит аренду помещения еще на три года, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

« "Единственная в Петербурге пышечная, где еще в советские времена можно было попробовать настоящие "Ленинградские пышки", продолжит свою работу в помещении по адресу Большая Конюшенная улица, дом 25, литера А. Как сообщил губернатор Александр Беглов, город еще на три года продлит аренду помещения легендарного заведения", - говорится в сообщении.

Пышечная работает здесь с 1958 года. За это время она стала одной из достопримечательностей Северной столицы, популярной как у его жителей, так и у туристов.

« "Сохраняя историческое наследие Петербурга, наши памятники и архитектурные шедевры, мы оберегаем и менее заметные, но значимые для людей объекты. Такие, как знаменитая ленинградская пышечная на Большой Конюшенной, бывшей улице Желябова. Вкус её пышек помнят несколько поколений горожан. Это частичка Ленинграда , нашей живой истории. Сохранение таких уникальных уголков делает исторический центр Петербурга по-настоящему родным и уютным для нас и привлекательным для гостей", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

Пышечная на Большой Конюшенной включена в перечень расположенных на территории Петербурга объектов недвижимости, назначение которых представляет ценность для жителей города и рекомендуется к сохранению. Здание, где она расположена, относится к числу объектов культурного наследия федерального значения "Дом французской реформатской церкви с дворовыми флигелями".

Ранее между комитетом имущественных отношений и компанией-арендатором был заключен договор аренды сроком на три года. В связи с истечением старого договора город с соблюдением действующего законодательства принял решение о заключении нового на следующие три года.