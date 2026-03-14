Молдавия хочет подчинить Приднестровье с помощью газа, заявили в ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Власти Молдавии надеются с помощью "газового рычага" подчинить Приднестровье и заодно подзаработать на этом, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

Ранее в Кишиневе объявили, что компании из ПМР, которые импортируют нефтепродукты и газ, должны будут с 1 июля платить акцизный сбор в бюджет Молдавии

"Кишинев и его кураторы хотят через газовый рычаг подчинить Приднестровье и заодно навариться на этом. С 1 июля этого (2026 - ред.) года прорумынские власти Молдовы собираются нанести ещё один болезненный удар по Приднестровью. А именно - ввести НДС на поставляемый в ПМР газ. Задача: обескровить приднестровскую казну и после предполагаемого банкротства ПМР подчинить и ликвидировать нашу республику", - считает Сафонов.

По его словам, дата 1 июля выбрана не случайно. До 30 июня газ в Приднестровье будет поставляться через фирму "Молдова газ", которую Кишинев именует "дочкой" " Газпрома ".

"А с "Газпромом" команда Майи Санду (президент Молдавии - ред.) категорически не хочет работать. Наверняка евроглобалисты дают ей на этот счёт прямые указания. Поэтому нельзя исключать, что НДС на газ сопоставлен по времени введения с возможными попытками изменить формулу газопоставок в ПМР", - отметил депутат.

Политик считает, что у молдавского руководства такой план есть.

"Он заключается в навязывании Приднестровью так называемого пакета помощи ЕС на 60 миллионов евро. Но даются они не безвозмездно, а в обмен на фактический отказ от приднестровской государственности. Не использовать деньги для помощи промышленности ПМР, соблюдать "права человека" в западном понимании, вывод российских войск с берегов Днестра , отказ от независимости и дружбы с Россией и тому подобное. Приднестровцы, конечно, на это не соглашаются и не согласятся, и поэтому прорумынская власть РМ хочет лишить нас любого альтернативного источника газопоставок. Ну, или сделать их финансово неподъемными для Тирасполя", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ПМР стоит на своем: для обоих берегов Днестра было бы лучше заключить долгосрочные контракты с "Газпромом", как это было в течение 35 лет.