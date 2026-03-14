14:51 14.03.2026
Молдавия хочет подчинить Приднестровье с помощью газа, заявили в ПМР
Власти Молдавии надеются с помощью "газового рычага" подчинить Приднестровье и заодно подзаработать на этом, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2026
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Флаг Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Власти Молдавии надеются с помощью "газового рычага" подчинить Приднестровье и заодно подзаработать на этом, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее в Кишиневе объявили, что компании из ПМР, которые импортируют нефтепродукты и газ, должны будут с 1 июля платить акцизный сбор в бюджет Молдавии.
"Кишинев и его кураторы хотят через газовый рычаг подчинить Приднестровье и заодно навариться на этом. С 1 июля этого (2026 - ред.) года прорумынские власти Молдовы собираются нанести ещё один болезненный удар по Приднестровью. А именно - ввести НДС на поставляемый в ПМР газ. Задача: обескровить приднестровскую казну и после предполагаемого банкротства ПМР подчинить и ликвидировать нашу республику", - считает Сафонов.
По его словам, дата 1 июля выбрана не случайно. До 30 июня газ в Приднестровье будет поставляться через фирму "Молдова газ", которую Кишинев именует "дочкой" "Газпрома".
"А с "Газпромом" команда Майи Санду (президент Молдавии - ред.) категорически не хочет работать. Наверняка евроглобалисты дают ей на этот счёт прямые указания. Поэтому нельзя исключать, что НДС на газ сопоставлен по времени введения с возможными попытками изменить формулу газопоставок в ПМР", - отметил депутат.
Политик считает, что у молдавского руководства такой план есть.
"Он заключается в навязывании Приднестровью так называемого пакета помощи ЕС на 60 миллионов евро. Но даются они не безвозмездно, а в обмен на фактический отказ от приднестровской государственности. Не использовать деньги для помощи промышленности ПМР, соблюдать "права человека" в западном понимании, вывод российских войск с берегов Днестра, отказ от независимости и дружбы с Россией и тому подобное. Приднестровцы, конечно, на это не соглашаются и не согласятся, и поэтому прорумынская власть РМ хочет лишить нас любого альтернативного источника газопоставок. Ну, или сделать их финансово неподъемными для Тирасполя", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ПМР стоит на своем: для обоих берегов Днестра было бы лучше заключить долгосрочные контракты с "Газпромом", как это было в течение 35 лет.
"Пока что власть Санду категорически отвергает такой вариант. И не только, возможно, по политическим соображениям. Можно предположить, что закупки через румынские биржи по засекреченным ценам дают простор недобросовестным молдовскими чиновникам погреть руки на мутных схемах. Не исключено, что НДС на газ станет для них одной из таких схем", - подчеркнул Сафонов.
