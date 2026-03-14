В Приамурье из-за непогоды отменили пять междугородних автобусных рейсов - РИА Новости, 14.03.2026
08:38 14.03.2026
В Приамурье из-за непогоды отменили пять междугородних автобусных рейсов
В Приамурье из-за непогоды отменили пять междугородних автобусных рейсов - РИА Новости, 14.03.2026
В Приамурье из-за непогоды отменили пять междугородних автобусных рейсов
Пять междугородних автобусных рейсов отменили в Приамурье из-за снегопада, сообщает минтранспорта Амурской области. РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T08:38:00+03:00
2026-03-14T08:38:00+03:00
амурская область
благовещенск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073590812_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_175ff5b0322fe9be1011bc96ee66fca9.jpg
https://ria.ru/20260312/ravnodenstvie-2080097018.html
амурская область
благовещенск
амурская область, благовещенск
Амурская область, Благовещенск
В Приамурье из-за непогоды отменили пять междугородних автобусных рейсов

В Приамурье из-за снегопада отменили пять междугородних автобусных рейсов

Уборка снега. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 мар – РИА Новости. Пять междугородних автобусных рейсов отменили в Приамурье из-за снегопада, сообщает минтранспорта Амурской области.
"Отмена междугородних рейсов из-за погодных условий: Благовещенск-Белогорск, 9:20; Благовещенск-ЗАТО Циолковский, 12:45; Благовещенск-Белогорск, 13:32; Благовещенск-Райчихинск, 18:00, Благовещенск-Тында 19:05", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, дорожники работают круглосуточно в усиленном режиме. На данный момент к ликвидации последствий снегопада на региональных трассах и магистралях Благовещенска привлечены 100 единиц спецтехники и более 60 рабочих.
Ранее региональный гидрометцентр сообщал о прохождении юго-западного циклона на территории Амурской области. В большинстве районов региона 14-15 марта пройдет снег, днем мокрый снег в количестве 50-70% месячной нормы, местами в северо-западных районах с превышением месячных норм в 1,5-2 раза. Смещение циклона будет сопровождаться усилением ветра до 10-13 м/с, гололедными явления на дорогах – гололедица, снежный накат. Температурный фон на севере региона ожидается с превышением многолетних норм на 3-8 °С, в южных районах с 13 марта на 1-7 °С.
