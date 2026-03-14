На НПЗ в Северском районе Кубани произошел пожар из-за атаки ВСУ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. На Афипском НПЗ в Северском районе Кубани произошло возгорание из-за падения обломков беспилотника, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«
"На Афипском НПЗ в Северском районе произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в Telegram-канале.
По данным оперштаба, огонь охватил технические установки. На месте работают оперативные и специальные службы.
Атака дронов на Темрюкский район Краснодарского края при этом привела к ранению трех человек и пожару на техническом судне в порту "Кавказ". Пострадавших госпитализировали, а возгорание быстро потушили.
В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18