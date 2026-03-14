Посольство России назвало характерный признак британской политики - РИА Новости, 14.03.2026
18:24 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/posolstvo-2080694882.html
Посольство России назвало характерный признак британской политики
Посольство России назвало характерный признак британской политики
Посольство России в Великобритании на фоне заявлений Лондона о якобы российской угрозе подчеркнуло, что искажение правды стало характерным признаком британской... РИА Новости, 14.03.2026
Посольство РФ: искажение правды стало характерным признаком британской политики

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в Великобритании на фоне заявлений Лондона о якобы российской угрозе подчеркнуло, что искажение правды стало характерным признаком британской политики.
Ранее британский министр обороны Джон Хили в материале для журнала New Statesman заявил, что Британии якобы грозит "нападение со стороны российских войск".
"Факты показывают обратное. 10 марта 2026 года украинские войска нанесли удар по Брянску, используя ракеты Storm Shadow - оружие британского производства, поставляемое Лондоном... Построение политического нарратива на основе такой инверсии – это выбор, который выводит мораль за рамки политических соображений. Эта тенденция, к сожалению, стала чем-то вроде отличительной черты британского внешнеполитического и внутреннего дискурса", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии подчеркнули присутствие британских войск вблизи российских границ и полеты британской авиации вблизи воздушного пространства России для сбора информации, которая передается ВСУ.
"Британский персонал находится на Украине для обучения, оснащения и консультирования украинских подразделений, а также для оказания помощи в вопросах оперативного планирования и поддержки командования. Вопрос о том, как такая деятельность согласуется с неоднократными заверениями в том, что Соединенное Королевство напрямую не вовлечено в конфликт, остается, мягко говоря, без ответа", - подчеркивается в комментарии.
Во вторник вечером брянский губернатор сообщил, что украинские террористы ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
