ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости. Посольство России в Великобритании на фоне заявлений Лондона о якобы российской угрозе подчеркнуло, что искажение правды стало характерным признаком британской политики.

Ранее британский министр обороны Джон Хили в материале для журнала New Statesman заявил, что Британии якобы грозит "нападение со стороны российских войск".

"Факты показывают обратное. 10 марта 2026 года украинские войска нанесли удар по Брянску, используя ракеты Storm Shadow - оружие британского производства, поставляемое Лондоном... Построение политического нарратива на основе такой инверсии – это выбор, который выводит мораль за рамки политических соображений. Эта тенденция, к сожалению, стала чем-то вроде отличительной черты британского внешнеполитического и внутреннего дискурса", - говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.