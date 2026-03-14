В посольстве США в Багдаде при атаке дрона не сработала ПВО, пишут СМИ

КАИР, 14 мар - РИА Новости. Система ПВО на территории посольства США в столице Ирака Багдаде не сработала во время атаки беспилотника, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
"Система ПВО в американском посольстве в Багдаде не сработала во время атаки беспилотника", - заявил источник.
По словам источника, часть системы ПВО в посольстве США получила повреждения, ведутся работы по восстановлению.
Ранее телеканал сообщал, что над посольством США в столице Ирака поднимается дым после атаки, в городе прозвучали сирены воздушной тревоги. По информации иракских источников телеканала Press TV, радиолокационная система посольства была атакована дроном-камикадзе.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
