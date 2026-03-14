В посольстве США в Багдаде при атаке дрона не сработала ПВО, пишут СМИ
14:36 14.03.2026 (обновлено: 14:40 14.03.2026)
В посольстве США в Багдаде при атаке дрона не сработала ПВО, пишут СМИ
В мире, США, Иран, Ирак, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Al Jazeera: система ПВО в посольстве США в Багдаде не сработала при атаке дрона

© AP Photo / Hadi MizbanЗдание посольства США в Багдаде
Здание посольства США в Багдаде. Архивное фото
КАИР, 14 мар - РИА Новости. Система ПВО на территории посольства США в столице Ирака Багдаде не сработала во время атаки беспилотника, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
"Система ПВО в американском посольстве в Багдаде не сработала во время атаки беспилотника", - заявил источник.
Посольство США в Багдаде подверглось атаке, передает Al Jazeera
Вчера, 06:59
По словам источника, часть системы ПВО в посольстве США получила повреждения, ведутся работы по восстановлению.
Ранее телеканал сообщал, что над посольством США в столице Ирака поднимается дым после атаки, в городе прозвучали сирены воздушной тревоги. По информации иракских источников телеканала Press TV, радиолокационная система посольства была атакована дроном-камикадзе.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Багдад - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ
4 марта, 08:18
 
