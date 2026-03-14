Костромской "Спартак" и "Чайка" сыграли вничью в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
20:40 14.03.2026 (обновлено: 20:49 14.03.2026)
Костромской "Спартак" и "Чайка" сыграли вничью в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" и "Чайка" сыграли вничью в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Костромской "Спартак" и "Чайка" сыграли вничью в матче Первой лиги
Костромской "Спартак" и "Чайка" из Песчанокопского сыграли вничью в матче 24-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T20:40:00+03:00
2026-03-14T20:49:00+03:00
футбол
спорт
камаз (завод)
первая лига
амур калмыков
чайка (песчанокопское)
спартак москва
камаз
спорт, камаз (завод), первая лига, амур калмыков, чайка (песчанокопское), спартак москва, камаз
Футбол, Спорт, КамАЗ (завод), Первая лига, Амур Калмыков, Чайка (Песчанокопское), Спартак Москва, КАМАЗ
Костромской "Спартак" и "Чайка" сыграли вничью в матче Первой лиги

Костромской "Спартак" и "Чайка" из Песчанокопского сыграли вничью

© Фото : соцсети ФК "Спартак" Кострома
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Костромской "Спартак" и "Чайка" из Песчанокопского сыграли вничью в матче 24-го тура футбольной Первой лиги.
Первая лига
14 марта 2026 • начало в 18:30
Завершен
Спартак Кострома
1 : 1
Чайка
57‎’‎ • Амур Калмыков
23‎’‎ • Arseniy Filev
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в подмосковных Химках завершилась со счетом 1:1. В составе "Спартака" мяч забил Арсений Филев (23-я минута). У "Чайки" отличился Амур Калмыков (56).
"Спартак" сыграл вничью в третьем матче Первой лиги подряд. Команда с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. "Чайка" с 16 баллами располагается на предпоследней, 17-й строчке.
Результаты других матчей дня:
"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Ротор" (Волгоград) - 1:1;
"Факел" (Воронеж) - "Черноморец" (Новороссийск) - 0:0.
"Атлетико" обыграл "Хетафе" в чемпионате Испании
Вчера, 20:32
 
ФутболСпортКамАЗ (завод)Первая ЛигаАмур КалмыковЧайка (Песчанокопское)Спартак МоскваКАМАЗ
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Ньюкасл
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Эльче
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Брест
    2
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Зверев
    Я. Синнер
    24
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Д. Медведев
    36
    67
