В ПКР назвали знаменосцев сборной России на закрытии Паралимпиады
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами российской... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Спорт, Паралимпийский комитет России (ПКР), Паралимпийские игры, Кортина-д'Ампеццо
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами на закрытии Паралимпиады
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 14 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков будут знаменосцами российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии.
Церемония закрытия Игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо
.
«
"Варвара Ворончихина и Иван Голубков будут знаменосцами российской команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр. Сегодня был дедлайн подачи заявок, решение было принято по спортивному принципу", - заявил журналистам Рожков.
Голубков, выступающий в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища), 11 марта одержал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в положении сидя, завоевав первое паралимпийское золото в своей карьере. Ворончихина (LW6/8-2 - поражение части руки) взяла на Паралимпиаде золото в супергиганте и слаломе, а также серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.
Российские спортсмены впервые с 2014 года выступают на Паралимпиаде с национальной символикой. В Играх принимают участие шесть россиян. В активе российской команды пять золотых, одна серебряная и три бронзовые награды.