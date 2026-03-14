Овчинский: парковку на 550 мест построят в ЖК на месте промзоны Братцево - РИА Новости, 14.03.2026
10:00 14.03.2026
Овчинский: парковку на 550 мест построят в ЖК на месте промзоны Братцево
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В городском квартале, который возводят на месте бывшей промзоны Братцево в Москве в рамках программы комплексного развития территорий, построят парковку более чем на 500 машино-мест, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он напомнил, что на месте промзоны идет строительство квартала, где появятся 550 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе жилые дома и инфраструктурные объекты.
"Уже готов монолит многосекционного жилого комплекса в рамках первой очереди на 1506 квартир. Сейчас там ведутся фасадные работы. Большое внимание уделено созданию новых машино-мест: на подземном уровне только в этом комплексе их обустроят 575. В технических помещениях паркинга работы уже завершаются", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
В сообщении пресс-службы департамента также отмечается, что после завершения работ в первой очереди под жилье выделят 86,7 тысяч "квадратов".
Городской квартал, о котором идет речь, появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе. Участок площадью 22 гектара застраивает компания "Талан".
Помимо этого, в Войковском районе возводят жилье по программе реновации. Например, на улице Нарвская уже стоят две новостройки на 342 квартиры, их общая площадь составляет около 19 тысяч "квадратов". Рядом подготовлена территория под еще один дом на 21,8 тысячи квадратных метров. Квартиры там получат около 800 человек, добавили в департаменте градостроительной политики Москвы.
