Овчинский: парковку на 550 мест построят в ЖК на месте промзоны Братцево

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В городском квартале, который возводят на месте бывшей промзоны Братцево в Москве в рамках программы комплексного развития территорий, построят парковку более чем на 500 машино-мест, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он напомнил, что на месте промзоны идет строительство квартала, где появятся 550 тысяч "квадратов" недвижимости, в том числе жилые дома и инфраструктурные объекты.

"Уже готов монолит многосекционного жилого комплекса в рамках первой очереди на 1506 квартир. Сейчас там ведутся фасадные работы. Большое внимание уделено созданию новых машино-мест: на подземном уровне только в этом комплексе их обустроят 575. В технических помещениях паркинга работы уже завершаются", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

В сообщении пресс-службы департамента также отмечается, что после завершения работ в первой очереди под жилье выделят 86,7 тысяч "квадратов".

Городской квартал, о котором идет речь, появится на улице Адмирала Макарова в Войковском районе. Участок площадью 22 гектара застраивает компания "Талан".