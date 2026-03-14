В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление - РИА Новости, 14.03.2026
02:51 14.03.2026 (обновлено: 02:52 14.03.2026)
https://ria.ru/20260314/otoplenie-2080607134.html
В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление
В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление - РИА Новости, 14.03.2026
В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление
Подачу тепла в многоэтажные здания с централизованной системой отопления прекращают, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T02:51:00+03:00
2026-03-14T02:52:00+03:00
жкх, иркутск, госдума рф, россия, общество
ЖКХ, Иркутск, Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуме рассказали, когда в России начнут отключать отопление

РИА Новости: отопление отключат при среднесуточной температуре восемь градусов

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Подачу тепла в многоэтажные здания с централизованной системой отопления прекращают, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней, при этом аномальная жара не станет поводом для прекращения подачи тепла раньше этого срока, рассказал РИА Новости зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"По закону подача тепла в многоэтажки с централизованной системой отопления прекращается, когда среднесуточная температура на улице держится выше плюс восьми градусов в течение пяти дней", - сказал агентству Аксененко.
Среднесуточную температуру считают на метеорологических станциях: измеряют в течение суток каждые три часа, затем делят на восемь (число измерений) и получают тот самый показатель, объяснил парламентарий.
"То есть основой является не температура плюс 15 градусов за окном днем, а именно среднее значение за 24 часа, а ведь ночью может быть мороз, что значительно снизит общий показатель. Также учитываются и средние показатели по годам", - уточнил Аксененко.
По словам депутата, аномальная жара в нестандартное для нее время не станет основанием для отключения подачи тепла, даже если продержится пять суток. Он отметил, что в случае, если сейчас, например, в Иркутске внезапно столбик термометра начнет ползти вверх и достигнет необходимых для отключения теплоснабжения значений, то власти вряд ли сразу отключат батареи, поскольку очевидно, что сильный мороз может вернуться в любой момент. Аксененко добавил, что по этой причине решение об отключении отопления принимают исключительно на региональном уровне, а не на федеральном.
"Тепло за окном для большинства россиян означает снижение суммы коммунальных платежей, поэтому многие просят отключать батареи уже в первые дни потеплений. Однако часто власти обращают внимание не только на уже "устоявшуюся" за короткий промежуток времени погоду, но и на прогнозы ближайших дней", - поделился зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ.
Выключать и включать систему отопления туда-сюда не получится: это технологически сложный и длительный процесс, поэтому даже в довольно теплые дни власти могут не торопиться с отключением, если прогнозы говорят о скором похолодании, обратил внимание Аксененко.
Парламентарий подчеркнул, что отключение отопления внутри каждого населенного пункта тоже происходит не одновременно: первыми идут промпредприятия, административные и общественные места, потом постепенно холодеют батареи в жилых домах, только в самом конце подачу тепла прекращают в школах, детских садах, больницах, поликлиниках и учреждениях соцзащиты.
