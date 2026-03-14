Рейтинг@Mail.ru
Новая броня "Тор-М1" подтвердила свою надежность, заявил боец - РИА Новости, 14.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 14.03.2026
https://ria.ru/20260314/oruzhie-2080620402.html
Новая броня "Тор-М1" подтвердила свою надежность, заявил боец
Новая броня "Тор-М1" подтвердила свою надежность, заявил боец - РИА Новости, 14.03.2026
Новая броня "Тор-М1" подтвердила свою надежность, заявил боец
Новая заводская броня российского комплекса ПВО "Тор-М1" подтвердила свою надежность в бою, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного... РИА Новости, 14.03.2026
2026-03-14T07:13:00+03:00
2026-03-14T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
https://ria.ru/20260204/vs-2072062334.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Новая броня "Тор-М1" подтвердила свою надежность, заявил боец

РИА Новости: новая броня ЗРК "Тор-М1" подтвердила свою надежность в бою

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Новая заводская броня российского комплекса ПВО "Тор-М1" подтвердила свою надежность в бою, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного ракетного комплекса 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".
"Обшивка уже заводская, завод вносит свои коррективы. Они (инженеры завода - ред.) общаются с нами. Отлично, спасибо заводу за такую броню", - рассказал он.
Собеседник агентства отметил, что конструкторы и инженеры завода на протяжении всей боевой работы поддерживают контакт с экипажами и вносят необходимые доработки.
"Есть товарищи, которые, конечно, не совсем хорошо, что "испытали" (попали под удар ВСУ - ред.) броню, но говорят, "держит хорошо". Экипаж цел, броню поменяли и дальше поехали выполнять боевую работу", - добавил командир расчета.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала