Намибия планирует увеличить число авиарейсов в Россию

МОСКВА, 14 мар- РИА Новости. Власти Намибии планируют увеличить количество авиарейсов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу.

"Из Москвы пять раз в неделю летают рейсы в Аддис-Абебу , а затем из Аддис-Абебы в Виндхук . Скоро, вероятно, количество рейсов будет увеличено с пяти до семи в неделю. Опять же, это говорит о том, что спрос растет", - заявил чиновник.

Чекалу рассказал, что, несмотря на большое расстояние, авиасообщение между Россией Намибией является доступным и удобным.

По его словам, власти Намибии сейчас активно занимаются развитием туризма с Россией.

В стране рассчитывают, что ежегодное число российских туристов могло бы в ближайшие годы достигнуть 45 тысяч человек, сообщил Чикалу. Однако для достижения таких показателей представителям Намибии предстоит много работы по популяризации страны в качестве туристического направления, добавил он.

В первую очередь Совет по туризму планирует перевести справочные материалы на русский язык и во взаимодействии с туристическими агентствами распространять информацию о стране. Также, как отметил председатель совета, важно повышать осведомленность средств массовой информации о Намибии в России.