Намибия планирует увеличить число авиарейсов в Россию
2026-03-14T08:12:00+03:00
Намибия планирует увеличить число авиарейсов в Россию до семи в неделю
МОСКВА, 14 мар- РИА Новости. Власти Намибии планируют увеличить количество авиарейсов в Россию, сообщил РИА Новости председатель Совета по туризму Намибии Себулон Чикалу.
"Из Москвы
пять раз в неделю летают рейсы в Аддис-Абебу
, а затем из Аддис-Абебы в Виндхук
. Скоро, вероятно, количество рейсов будет увеличено с пяти до семи в неделю. Опять же, это говорит о том, что спрос растет", - заявил чиновник.
Чекалу рассказал, что, несмотря на большое расстояние, авиасообщение между Россией
и Намибией
является доступным и удобным.
По его словам, власти Намибии сейчас активно занимаются развитием туризма с Россией.
В стране рассчитывают, что ежегодное число российских туристов могло бы в ближайшие годы достигнуть 45 тысяч человек, сообщил Чикалу. Однако для достижения таких показателей представителям Намибии предстоит много работы по популяризации страны в качестве туристического направления, добавил он.
В первую очередь Совет по туризму планирует перевести справочные материалы на русский язык и во взаимодействии с туристическими агентствами распространять информацию о стране. Также, как отметил председатель совета, важно повышать осведомленность средств массовой информации о Намибии в России.
"Намибия предлагает нечто большее, чем просто обычные африканские сафари. Дружелюбие нашего народа и теплота Намибии, политические связи и хорошие отношения между Намибией и Россией создают всю эту атмосферу, в которой путешественник из России ощущает себя окруженным домашним уютом", - резюмировал собеседник агентства.