04:11 14.03.2026
Намибия может принять российских туристов
© РИА Новости / Андрей МаксимовПрирода Намибии
Природа Намибии. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Намибия может принять российских туристов, вынужденных отказаться от поездок в страны Ближнего Востока, заявил РИА Новости председатель совета по туризму Намибии Себулон Чикалу.
"Когда одна часть континента или земного шара закрыта, путь в Африку, путь в Намибию открыт", - сказал он.
По его словам, именно сейчас актуально предлагать российским путешественникам Намибию.
"Так или иначе, они могут увидеть гораздо больше, чем пустыни в Дубае. Я сам был в Дубае. Дюны в Намибии еще выше и красивее", - подчеркнул Чикалу.
Кроме того, он напомнил, что путешествовать по Намибии легко, так как в стране нет для россиян визовых ограничений.
"Мы оказались здесь в нужное время!" - сказал Чикалу, комментируя визит своей делегации в РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.
