МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Намибия может принять российских туристов, вынужденных отказаться от поездок в страны Ближнего Востока, заявил РИА Новости председатель совета по туризму Намибии Себулон Чикалу.
По его словам, именно сейчас актуально предлагать российским путешественникам Намибию.
"Так или иначе, они могут увидеть гораздо больше, чем пустыни в Дубае. Я сам был в Дубае. Дюны в Намибии еще выше и красивее", - подчеркнул Чикалу.
Кроме того, он напомнил, что путешествовать по Намибии легко, так как в стране нет для россиян визовых ограничений.
"Мы оказались здесь в нужное время!" - сказал Чикалу, комментируя визит своей делегации в РФ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.