МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Намибия может принять российских туристов, вынужденных отказаться от поездок в страны Ближнего Востока, заявил РИА Новости председатель совета по туризму Намибии Себулон Чикалу.

По его словам, именно сейчас актуально предлагать российским путешественникам Намибию.

Кроме того, он напомнил, что путешествовать по Намибии легко, так как в стране нет для россиян визовых ограничений.