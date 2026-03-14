В московском метро задержали мужчину, спрыгнувшего на пути

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Мужчина, предположительно, употребивший наркотики, спрыгнул на пути на станции "Волжская" в метро Москвы, полицейские задержали его, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В МВД добавили, что полицейские составили в отношении задержанного административные материалы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение требований в области транспортной безопасности", а сотрудниками метро был составлен административный материал по статье "Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС".