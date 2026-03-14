13:48 14.03.2026 (обновлено: 13:49 14.03.2026)
Молдавия саботирует урегулирование на Днестре, заявил глава МИД ПМР
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
Молдавия саботирует урегулирование на Днестре, заявил глава МИД ПМР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Молдавия саботирует процесс приднестровского урегулирования и пытается "сбросить" этот груз на Евросоюз, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Ни для кого теперь уже не секрет, что именно молдавская сторона саботирует процесс урегулирования, именно Кишинев просто игнорирует политико-дипломатические инструментарии для решения этой проблемы. Фактически то, что мы сегодня наблюдаем, это молдавская сторона пытается сбросить груз урегулирования конфликта на плечи Евросоюза", - сказал Игнатьев в эфире телеканала ТСВ.
Глава МИД ПМР добавил, что приднестровское урегулирование самым кардинальным образом связано с процессом дальнейшего геополитического движения Молдавии в сторону Евросоюза или Румынии.
"Я полагаю, что сейчас происходит такой процесс осознания, осмысления, я думаю, не за горами уже точка бифуркации, после которой высокие структуры, европейские в том числе, будут настаивать на том, чтобы полноценно вести переговорный процесс по урегулированию, поскольку альтернатива – это конфронтация, это обострение отношений, это разного рода недопустимые аспекты, которые связаны с силовыми методами", - отметил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран - посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
