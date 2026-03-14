Молдавия усиливает давление на Приднестровье, считает депутат Сафонов
Молдавия усиливает давление на Приднестровье, потому что Тирасполь не сдается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней...
2026-03-14T11:35:00+03:00
Сафонов: Молдавия усиливает давление на ПМР, так как Тирасполь не сдается
ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Молдавия усиливает давление на Приднестровье, потому что Тирасполь не сдается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Задавить Приднестровье не удается. Приднестровцы не сдаются, а значит, давление на них будет кратно усиливаться. Об этом уже объявлено: планируется ввести налоги и акцизы на самые разные отрасли, включая горюче-смазочные материалы. А заодно и полная отмена всех льгот, когда-либо предоставлявшихся Приднестровью", - сказал Сафонов.
Приднестровский депутат обратил внимание на то, что в пятницу президент Молдавии Майя Санду
во время визита в Литву
снова заявила о том, что в Евросоюз сначала могла бы вступить Молдавия, а реинтеграция Приднестровья могла бы произойти позже.
"Заявление Санду может быть косвенным свидетельством того, что Кишинёв
склоняется к вступлению в ЕС
и даже НАТО
через объединение с Румынией
. Тогда желание на время дистанцироваться от Приднестровья понятно и логично, учитывая настрой приднестровцев", - считает Сафонов.
Он также считает, что выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ
) создаст новые проблемы для экономики Приднестровья. По его словам, так политики в Кишиневе хотят обанкротить приднестровскую казну и реализовать установки Брюсселя
о полном разрыве с Россией
.
"Угроза удушения Приднестровья велика. И тут нужно сказать со всей прямотой: без масштабной российской помощи республике на Днестре
будет туго", - добавил Сафонов.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.