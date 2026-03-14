Молдавия усиливает давление на Приднестровье, считает депутат Сафонов

ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Молдавия усиливает давление на Приднестровье, потому что Тирасполь не сдается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.

"Задавить Приднестровье не удается. Приднестровцы не сдаются, а значит, давление на них будет кратно усиливаться. Об этом уже объявлено: планируется ввести налоги и акцизы на самые разные отрасли, включая горюче-смазочные материалы. А заодно и полная отмена всех льгот, когда-либо предоставлявшихся Приднестровью", - сказал Сафонов.

Приднестровский депутат обратил внимание на то, что в пятницу президент Молдавии Майя Санду во время визита в Литву снова заявила о том, что в Евросоюз сначала могла бы вступить Молдавия, а реинтеграция Приднестровья могла бы произойти позже.

"Заявление Санду может быть косвенным свидетельством того, что Кишинёв склоняется к вступлению в ЕС и даже НАТО через объединение с Румынией . Тогда желание на время дистанцироваться от Приднестровья понятно и логично, учитывая настрой приднестровцев", - считает Сафонов.

Он также считает, что выход Молдавии из Содружества Независимых Государств ( СНГ ) создаст новые проблемы для экономики Приднестровья. По его словам, так политики в Кишиневе хотят обанкротить приднестровскую казну и реализовать установки Брюсселя о полном разрыве с Россией

"Угроза удушения Приднестровья велика. И тут нужно сказать со всей прямотой: без масштабной российской помощи республике на Днестре будет туго", - добавил Сафонов.