Молдавия усиливает давление на Приднестровье, считает депутат Сафонов
11:35 14.03.2026
Молдавия усиливает давление на Приднестровье, считает депутат Сафонов
2026-03-14T11:35:00+03:00
Сафонов: Молдавия усиливает давление на ПМР, так как Тирасполь не сдается

Флаги Молдавии. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Молдавия усиливает давление на Приднестровье, потому что Тирасполь не сдается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Задавить Приднестровье не удается. Приднестровцы не сдаются, а значит, давление на них будет кратно усиливаться. Об этом уже объявлено: планируется ввести налоги и акцизы на самые разные отрасли, включая горюче-смазочные материалы. А заодно и полная отмена всех льгот, когда-либо предоставлявшихся Приднестровью", - сказал Сафонов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Эксперт назвал ключевую проблему при возможном приеме Молдавии в ЕС
12 октября 2025, 19:44
Приднестровский депутат обратил внимание на то, что в пятницу президент Молдавии Майя Санду во время визита в Литву снова заявила о том, что в Евросоюз сначала могла бы вступить Молдавия, а реинтеграция Приднестровья могла бы произойти позже.
"Заявление Санду может быть косвенным свидетельством того, что Кишинёв склоняется к вступлению в ЕС и даже НАТО через объединение с Румынией. Тогда желание на время дистанцироваться от Приднестровья понятно и логично, учитывая настрой приднестровцев", - считает Сафонов.
Он также считает, что выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) создаст новые проблемы для экономики Приднестровья. По его словам, так политики в Кишиневе хотят обанкротить приднестровскую казну и реализовать установки Брюсселя о полном разрыве с Россией.
"Угроза удушения Приднестровья велика. И тут нужно сказать со всей прямотой: без масштабной российской помощи республике на Днестре будет туго", - добавил Сафонов.
С 1 января 2024 года Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Молдавия с августа 2023 года не дает вывозить продукцию приднестровским заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Противники Тирасполя и Москвы намерены обрушить ПМР, заявил депутат
25 февраля, 08:29
 
