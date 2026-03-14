В Одессе лежачая женщина-инвалид осталась одна из-за мобилизации сына
Пожилая жительница Одессы провела 6 дней прикованной к постели из-за мобилизации единственного сына, обеспечивавшего ей уход, сообщило украинское издание...
Пожилая одесситка провела 6 дней прикованной к постели из-за мобилизации сына
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Пожилая жительница Одессы провела 6 дней прикованной к постели из-за мобилизации единственного сына, обеспечивавшего ей уход, сообщило украинское издание "Страна.ua"
.
«
"Распространяется история о пожилой женщине из Одессы
, которая на несколько дней осталась одна после мобилизации сына... Мужчину забрали прямо с работы, сразу направили на медкомиссию, отобрав телефон, из-за чего он не смог предупредить знакомых, чтобы они присмотрели за матерью, нуждающейся в уходе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua
".
Украинские журналисты публикуют видео, посвященное инциденту. В ролике отмечается, что мобилизованный спустя несколько дней все-таки смог попасть к пожилой матери, которая шесть дней не вставала с кровати, из-за чего была лишена доступа к воде и еде.
«
"Отобрали телефон и не давали даже сообщить знакомым, чтобы хотя бы пришли посмотреть, как человек шесть дней без воды, без еды находится с поломанной ногой. Человек, который не передвигается вообще по квартире", - заявил на видео мобилизованный.
Как рассказали на видео люди, первыми посетившие пожилую женщину после мобилизации сына, старушка все это время лежала в нечистотах и буквально набросилась на еду и воду после прибытия помощи.
Мобилизованному дали несколько дней для оформления необходимых документов об опеке над маломобильной матерью, но пока он все еще не получил отсрочки от мобилизации, а его мать рискует остаться без ухода.