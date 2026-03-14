На Украине мужчину с наследственным заболеванием признали годным к службе

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Житель Украины, страдающий гипохондроплазией и имеющий в 25 лет рост всего 148 сантиметров, заявил, что его принудительно мобилизовали в ВСУ, несмотря на очевидные ограничения по здоровью.

« "Меня, мини-барбера, незаконно мобилизовал военкомат и признала полностью годным военно-врачебная комиссия при Винницком районном военкомате", - рассказывает Артюх в видео на свое странице в соцсети.

Артюх заявляет, что его насильственно мобилизовал патруль военкомата, несмотря на наследственное заболевание, отраженное во всех военно-учетных документах. По его словам, винницкий военкомат сразу же отправил его на медкомиссию, где ему предложили дать взятку в пять тысяч долларов, чтобы медики "заметили" имеющийся у него диагноз. После отказа сотрудники медкомиссии физически исправили данные в документах мужчины, указав рост выше пороговых 150 сантиметров, "сделав" Артюха годным в службе в ВСУ . Уже после медкомиссии он обнаружил, что подделке подверглись и его документы о его приписке к военкомату. Мобилизованного без его участия сняли с учета в Виннице, поставили на учет в Могилеве-Подольском, где он якобы успешно прошел мобилизацию.

По словам мужичины, он продолжает нести службу в украинских войсках, хотя и не называет, связана ли она с выполнением боевых задач.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.