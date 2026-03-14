На Украине мужчину с наследственным заболеванием признали годным к службе - РИА Новости, 14.03.2026
15:01 14.03.2026
На Украине мужчину с наследственным заболеванием признали годным к службе
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Житель Украины, страдающий гипохондроплазией и имеющий в 25 лет рост всего 148 сантиметров, заявил, что его принудительно мобилизовали в ВСУ, несмотря на очевидные ограничения по здоровью.
Александр Артюх, 25-летний парикмахер из Винницы на западе Украины, поделился своей историей в социальной сети Threads* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Николаеве женщины потребовали от ТЦК отпустить мобилизованных
2 марта 2025, 12:26
«
"Меня, мини-барбера, незаконно мобилизовал военкомат и признала полностью годным военно-врачебная комиссия при Винницком районном военкомате", - рассказывает Артюх в видео на свое странице в соцсети.
Артюх заявляет, что его насильственно мобилизовал патруль военкомата, несмотря на наследственное заболевание, отраженное во всех военно-учетных документах. По его словам, винницкий военкомат сразу же отправил его на медкомиссию, где ему предложили дать взятку в пять тысяч долларов, чтобы медики "заметили" имеющийся у него диагноз. После отказа сотрудники медкомиссии физически исправили данные в документах мужчины, указав рост выше пороговых 150 сантиметров, "сделав" Артюха годным в службе в ВСУ. Уже после медкомиссии он обнаружил, что подделке подверглись и его документы о его приписке к военкомату. Мобилизованного без его участия сняли с учета в Виннице, поставили на учет в Могилеве-Подольском, где он якобы успешно прошел мобилизацию.
По словам мужичины, он продолжает нести службу в украинских войсках, хотя и не называет, связана ли она с выполнением боевых задач.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
На Украине предлагают запретить сотрудникам ТЦК силой задерживать граждан
13 марта, 14:25
 
