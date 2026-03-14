"Миннесота" обыграла "Голден Стэйт" в матче НБА, Эдвардс набрал 42 очка

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 127:117 (31:28, 38:20, 31:39, 27:30) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс из "Миннесоты", на счету которого 42 очка, для него эта игра стала 10-й в сезоне, в которой он набрал 40 или более очков. В составе соперника Брэндин Подземски оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.