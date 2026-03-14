"Миннесота" обыграла "Голден Стэйт" в матче НБА, Эдвардс набрал 42 очка
08:30 14.03.2026
"Миннесота" обыграла "Голден Стэйт" в матче НБА, Эдвардс набрал 42 очка
"Миннесота" благодаря 42 очкам Эдвардса обыграла "Голден Стэйт" в матче НБА

© Фото : Соцсети БК "Миннесота Тимбервулвз"Баскетболист клуба "Миннесота Тимбервулвз" Энтони Эдвардс
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 127:117 (31:28, 38:20, 31:39, 27:30) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Энтони Эдвардс из "Миннесоты", на счету которого 42 очка, для него эта игра стала 10-й в сезоне, в которой он набрал 40 или более очков. В составе соперника Брэндин Подземски оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.
14 марта 2026 • начало в 05:00
Завершен
Голден Стэйт
117 : 127
Миннесота
"Миннесота" (41 победа, 26 поражений) занимает шестое место в таблице Западной конференции, "Голден Стэйт" (32 победы, 34 поражения) проиграл четвертый матч подряд и идет девятым.
Результаты других матчей игрового дня:
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Дончич набрал 51 очко в победном матче "Лейкерс" в НБА
13 марта, 08:50
 
