США возобновят добычу нефти у побережья Калифорнии

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт распорядился, чтобы компания Sable Offshore Corp. возобновила добычу нефти у побережья Калифорнии, сообщило минэнерго страны.
"Министр энергетики США Крис Райт сегодня поручил компании Sable Offshore Corp. восстановить работу месторождения и трубопроводной системы Santa Ynez для устранения рисков перебоев в поставках, вызванных политикой Калифорнии, из-за которой регион и вооруженные силы США стали зависимы от иностранной нефти", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве уточнили, что решение принято в рамках полномочий, предусмотренных законом об оборонном производстве и соответствующим указом президента США Дональда Трампа.
В министерстве добавили, что комплекс способен производить около 50 тысяч баррелей нефти в сутки, что позволит ежемесячно замещать почти 1,5 миллиона баррелей импортной нефти.
