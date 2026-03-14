Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы наладил выпуск гидроколлоидных материалов

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Российский разработчик и производитель современных медицинских изделий для стомированных пациентов запустил в особой экономической зоне "Технополис Москва" производство гидроколлоидных материалов по офсетному контракту, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



"По поручению мэра Сергея Собянина город всесторонне содействует развитию медицинской промышленности, в том числе оказывает существенную поддержку в виде налоговых льгот и преференций высокотехнологичным предприятиям. На базе ОЭЗ Москвы более 10 компаний-резидентов уже разрабатывают и выпускают востребованные медизделия. Так, по офсетному контракту запустили новое производство гидроколлоидных материалов, которые являются ключевым компонентом в создании адгезивных пластин — основы всех изделий для стомы", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).



Он добавил, что объем инвестиций составил 385 миллионов рублей. Каждый год компания будет производить 16 миллионов единиц продукции.



Предприятие "ГемаТех", которое располагается на площадке "Печатники" ОЭЗ Москвы, производит более 90 наименований современных медицинских изделий различных модификаций. Например, калоприемники, уроприемники и мочеприемники. Вся производимая продукция разработана и внедрена при участии ведущих профильных институтов и специалистов по уходу за стомой.



Руководитель производственной службы компании Алексей Дрондель отметил, что запуск собственного производства гидроколлоидных материалов – стратегический шаг, обеспечивающий технологическую независимость и широкие возможности развития в других областях.



ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны. На данный момент на 10 площадках ОЭЗ общей площадью 392 гектаров локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.



Ранее Ликсутов указывал, что производство противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов увеличилось в Москве на 10,7% в 2025 году по сравнению с показателями 2024 года.