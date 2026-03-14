В Полтавской области произошел конфликт между ТЦК и местными жителями

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) и местными жителями произошёл в Полтавской области Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, конфликт произошёл в пятницу в селе Нижние Млины в Полтавской области

"Произошел конфликт между "людоловами" из территориального центра комплектования и местными жителями", — сообщили собеседники агентства.

Как уточнил источник, спустя несколько часов в район прибыли дополнительные силы полиции, отправленные из других регионов.