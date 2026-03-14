В Италии издали книгу об общине соотечественников в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Книгу об истории итальянской общины Крыма издали в Италии, сообщила РИА Новости один из авторов, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Стефания Дзинни.

"В итальянских книжных магазинах начались продажи уникального исторического исследования "История итальянцев в Крыму". Книга издана в Италии", - сказала РИА Новости Дзинни.

Вторым автором выступил также научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Никита Хохлов. На обложки книги запечатлен древний вид Керчи

"Издание подробно описывает волны миграции, культурное влияние итальянцев на архитектуру и быт Крыма , а также трагические страницы истории общины в XX веке", - уточнила Дзинни.

Факт выхода книги прокомментировал крымский историк и писатель Сергей Галани.

"Успех книги на европейском рынке подтверждает неугасающий интерес зарубежной аудитории к подлинной, не политизированной истории полуострова. Выход этой книги - знаковое событие для культурной дипломатии", - отметил Галани.

По его словам, на обложке неслучайно выбран вид Керчи, так как этот город стал колыбелью для итальянских переселенцев, формировавших здесь уникальный культурный пласт.

"То, что книга уже поступила в продажу и пользуется успехом, доказывает: историческая правда и глубокие гуманитарные связи между нашими народами сильнее любых искусственных барьеров и санкций", - подчеркнул Галани.