Биолог рассказал, когда проснутся клещи в Москве

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Несмотря на тёплую погоду в Московском регионе, в традиционных местах обитания клещей сохраняется высокий снежный покров, поэтому они "проснутся" не ранее первой декады апреля, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.