Все, что нужно знать о клещах весной 2026 года

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Весна в этом году ранняя. Вместе с солнцем и теплом из зимней спячки выходят те, кто способен превратить прогулку в парке в серьезную проблему.
Как защитить себя от опасности? И что делать, если клещ все же укусил?
В зоне особого риска
Роспотребнадзор предупреждает: сезон активности клещей в России начнется уже в третьей декаде марта. Пик придется на конец мая — середину июня.
С начала 2026 года в 19 регионах страны зафиксировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году, но почти половина случаев приходится на Краснодарский край и Республику Крым — туда весна пришла раньше.
В зоне особого риска — 17 регионов. Они включены в группу высокого эпидемиологического риска: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края.
Кого предпочитают клещи
Клещи ориентируются на целый комплекс признаков. В первую очередь — на запах: они чувствуют углекислый газ, который мы выдыхаем, и улавливают аромат пота. Влажная после физической активности кожа кажется им особенно лакомой.
"Они активно реагируют на тепло человеческого тела, предпочитая самые горячие участки кожи, например, подмышечные впадины”, — рассказала инженер кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Анна Перевощикова.
Кого клещи выбирают чаще всего? Самой привлекательной добычей оказываются мужчины с высоким уровнем тестостерона. В группе риска также беременные женщины: их гормональный фон меняет состав пота и повышает температуру тела. Дети подвержены риску из-за низкого роста и большего контакта с растительностью.
А еще лесные паразиты обожают длинношерстных питомцев — их густой ворс создает идеальное теплое и влажное укрытие, где клещ может незаметно прикрепиться к коже и остаться надолго.
Прививка или укус: что страшнее?
Многие боятся делать прививку от клещевого энцефалита из-за возможной реакции организма. Но статистика неумолима: опасны не только клещи, зараженные энцефалитом или боррелиозом. Укусы даже "чистых" паразитов представляют серьезную угрозу из-за аллергических реакций.
Когда лучше начинать прививку? Оптимальный вариант — осенью. Заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала РИА Новости, как правильно подготовиться к сезону активности клещей.
Курс вакцинации состоит из двух уколов. Лучший интервал между первой и второй прививкой — пять–семь месяцев. То есть делать их лучше всего в период осень–весна. Через год после второй дозы проводят первую ревакцинацию, а затем — раз в три года.
Если время упущено, есть ускоренная схема: вакцины ставят с интервалом в один месяц. Но важно помнить: закончить вакцинацию нужно минимум за 14 дней до выезда в лес или на природу.
Клещ
Как защититься от клещей
Во-первых, надо помнить, что детям до трех лет нежелательно контактировать с травой. При походе в лес, эксперты советуют выбирать длинные брюки. Обувь должна быть закрытой, головной убор или капюшон обязательны. После прогулки важно осмотреть себя, детей, друзей и животных.
Если клещ все-таки присосался, лучше обратиться в ближайшее медучреждение. Если такой возможности нет, удалить насекомое нужно самостоятельно пинцетом. После удаления клеща обязательно сдать на анализ в лабораторию. При обнаружении антигена вируса клещевого энцефалита в течение 72 часов проводят экстренную профилактику иммуноглобулином.