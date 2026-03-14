Все, что нужно знать о клещах весной 2026 года - РИА Новости, 14.03.2026
08:49 14.03.2026
Все, что нужно знать о клещах весной 2026 года
Весна в этом году ранняя. Вместе с солнцем и теплом из зимней спячки выходят те, кто способен превратить прогулку в парке в серьезную проблему. РИА Новости, 14.03.2026
Все, что нужно знать о клещах весной 2026 года

© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Весна в этом году ранняя. Вместе с солнцем и теплом из зимней спячки выходят те, кто способен превратить прогулку в парке в серьезную проблему.
Как защитить себя от опасности? И что делать, если клещ все же укусил?

В зоне особого риска

Роспотребнадзор предупреждает: сезон активности клещей в России начнется уже в третьей декаде марта. Пик придется на конец мая — середину июня.
С начала 2026 года в 19 регионах страны зафиксировано около 100 обращений пострадавших от укусов клещей. Это в полтора раза меньше, чем в прошлом году, но почти половина случаев приходится на Краснодарский край и Республику Крым — туда весна пришла раньше.
В зоне особого риска — 17 регионов. Они включены в группу высокого эпидемиологического риска: Костромская, Вологодская, Архангельская, Кировская, Тюменская, Томская, Новосибирская, Иркутская области, Республики Карелия, Тыва, Алтай, Хакасия, Бурятия, Удмуртия, а также Пермский, Красноярский и Забайкальский края.

Кого предпочитают клещи

Клещи ориентируются на целый комплекс признаков. В первую очередь — на запах: они чувствуют углекислый газ, который мы выдыхаем, и улавливают аромат пота. Влажная после физической активности кожа кажется им особенно лакомой.
"Они активно реагируют на тепло человеческого тела, предпочитая самые горячие участки кожи, например, подмышечные впадины”, — рассказала инженер кафедры "Охрана окружающей среды" ПНИПУ Анна Перевощикова.
Кого клещи выбирают чаще всего? Самой привлекательной добычей оказываются мужчины с высоким уровнем тестостерона. В группе риска также беременные женщины: их гормональный фон меняет состав пота и повышает температуру тела. Дети подвержены риску из-за низкого роста и большего контакта с растительностью.
А еще лесные паразиты обожают длинношерстных питомцев — их густой ворс создает идеальное теплое и влажное укрытие, где клещ может незаметно прикрепиться к коже и остаться надолго.

Прививка или укус: что страшнее?

Многие боятся делать прививку от клещевого энцефалита из-за возможной реакции организма. Но статистика неумолима: опасны не только клещи, зараженные энцефалитом или боррелиозом. Укусы даже "чистых" паразитов представляют серьезную угрозу из-за аллергических реакций.
Когда лучше начинать прививку? Оптимальный вариант — осенью. Заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала РИА Новости, как правильно подготовиться к сезону активности клещей.
Курс вакцинации состоит из двух уколов. Лучший интервал между первой и второй прививкой — пять–семь месяцев. То есть делать их лучше всего в период осень–весна. Через год после второй дозы проводят первую ревакцинацию, а затем — раз в три года.
Если время упущено, есть ускоренная схема: вакцины ставят с интервалом в один месяц. Но важно помнить: закончить вакцинацию нужно минимум за 14 дней до выезда в лес или на природу.
Как защититься от клещей

Во-первых, надо помнить, что детям до трех лет нежелательно контактировать с травой. При походе в лес, эксперты советуют выбирать длинные брюки. Обувь должна быть закрытой, головной убор или капюшон обязательны. После прогулки важно осмотреть себя, детей, друзей и животных.
Если клещ все-таки присосался, лучше обратиться в ближайшее медучреждение. Если такой возможности нет, удалить насекомое нужно самостоятельно пинцетом. После удаления клеща обязательно сдать на анализ в лабораторию. При обнаружении антигена вируса клещевого энцефалита в течение 72 часов проводят экстренную профилактику иммуноглобулином.
 
 
 
