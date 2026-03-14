Такер Карлсон сделал тревожное заявление об Иране и США

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. США теряют способность влиять на военную операцию в Иране, такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану на YouTube.
"Это нанесет серьезный ущерб Соединенным Штатам, стране, в которой я родился и живу. И так быть не должно. <…> Войны приносят масштабные и неожиданные перемены. Каждый крупный конфликт делает это. Такова природа войны. Как только начинают умирать люди, начинают происходить самые разные вещи, которых вы никогда не ожидали, и вы не можете их контролировать. Вы теряете контроль над процессом", — сказал он.
Военная кампания США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.