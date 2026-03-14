В ДНР снимут фильм о Герое России Ярашеве

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Полнометражный фильм планируют снять о Герое России Сергее Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в Гришино в ДНР, рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
"Уже можем говорить некий анонс. Считаю абсолютно правильным и нужным все это зафиксировать - историю про Сергея Ярашева с Андреем (продюсером Андреем Кретовым - ред.) мы проговорили, что она тоже потребует экранизации", – сказал глава республики.
По словам продюсера будущей картины Андрея Кретова, подготовка к созданию фильма уже началась.
"Это картина скорее всего все-таки будет полнометражная, не сериал, а именно кино.... Андрей Симонов, он же и сценарист, и режиссер уже изучает все материалы", – сказал Кретов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России. Боец в одиночку на протяжении 68 дней удерживал позиции у Гришино в ДНР. Сейчас рядовой проходит лечение в московском госпитале. Ранее глава ДНР Денис Пушилин докладывал Путину, что боец лишился ступней из-за обморожения.